Cuma namazı için bile durmadılar

Faruk Arslan İstanbul Turizm operatörü Anı Tur’un ibadet yasağı devam ediyor. Seyahat turlarında namaz için süre ayrılmadığı daha önce de gündeme gelen Anı Tur’un geçtiğimiz hafta düzenlediği tura katılan vatandaşlara namaz izni verilmediği, Cuma namazı için ısrar eden yolcuların araçtan indirilerek yola devam edildiği öğrenildi.

KİLİSEYİ GEZDİRDİLER, NAMAZA SÜRE AYIRMADILAR

Para için hac ve umre turları düzenleyen Anı Tur’un namaz konusundaki yasakçı tavrı bu kez Doğu Karadeniz turlarında patlak verdi. Anı Tur’un 30 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında tertiplediği Doğu Karadeniz Turunda seyahat eden vatandaşlar namaz engelleriyle karşılaştı. Anayasal güvence altındaki ibadet hakkı gasp edilen yolcu İsmail Kaba, Akit’e yaptığı açıklamada, “4 gün boyunca kiliseyi, manastırı gezdirmek için süre ayrıldı ama namaz için bir dakikalık mola dahi verilmedi” dedi.

En büyük mağduriyetlerini Cuma günü yaşadıklarını anlatan İsmail Kaba, şunları aktardı: “Cuma namazı öncesinde tur rehberi Gökhan Çakmak’a bu namazı kazaya bırakamayacağımızı söyleyerek ısrar ettik ama kendisi ‘Programımda cuma namazı diye bir şey yok yapamam’ dedi. Israrlarımıza rağmen kabul etmedi. Cuma günkü programda sabah Sümela Manastırı’na götürüldük sonrasında oradaki parklarda ve alışveriş yerlerinde mola verdik. Tekrar hatırlatmama rağmen tur rehberi, ‘bu kadar insanı bekletemeyiz’ dedi.”

YOLCULAR RIZA GÖSTERDİ, YİNE DE DURMADI

Tur rehberinin ‘yolcuları bekletmeme’ bahanesi üzerine otobüste söz isteyerek yolculara seslendiğini, Cuma namazı için kendilerine müsaade etmeleri için talepte bulunduğunu diğer yolcuların da buna olumlu karşılık verdiğini ifade eden Kaba, “Böyle bir konuşmaya rağmen Uzungöl’e doğru yol alan araç maalesef namaz için durmadı. Namaz saatinde tur rehberine camilerin olduğu bir bölgede durmamız gerektiğini söyledim ve sesimi yükselttim. Bizler indik, iner inmez basıp gittiler. Cuma namazının ardından bizi almaya geleceklerini zannettik ama o da olmadı. Cami imamının yardımıyla kendi imkanlarımızla Uzungöl’e vardık ve tur aracına öyle ulaşabildik. Tura 20 dakika önce çıkılsa idi Uzungöl’deki camide namazımızı eda edebilirdik ama bu husustaki hassasiyetlerinin hiç olmadığını gördük” diye konuştu. İbadet hakkı gasp edilen İsmail Kaba, “Müslüman ülkede böyle bir muameleye maruz kalmak utanç verici” ifadesini kullandı.

“PROGRAMIMIZ NAMAZA AYARLI DEĞİL!”

İbadet yasağının uygulandığı seyahatin 10068 sicil no’lu tur rehberi Gökhan Çakmak ise kendilerine Anı Tur’un verdiği tur programında ibadet süresi bulunmadığı için namaza vakit ayırmadıklarını itiraf ederek, “Namaz ayarlı programımız yok. Ben sadece bana gelen programı uygularım” dedi.

BU SKANDAL İLK DEĞİL

Turizm operatörü Anı Tur’un seyahat turlarında namaz yasağı uygulandığı daha önce de gündeme gelmişti. Akit’in “Sigara için durdu namaz için durmadı” başlığıyla haberleştirdiği olayda; 21-22 Ekim 2017’deki Bolu Turunda iki gün boyunca ibadet engelleri yaşanmış, namaz molası isteyen yolcuya tur rehberi “Birkaç kişi namaz kılacak diye duramayız. Geç kalırız” karşılığını vermişti. Anı Tur Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çilsal ise, “Rehberlere ibadet konusunda kesin talimat vermediğimiz için bu konuda açığımız olmuş olabilir” itirafında bulunmuş, ibadet hususunda tedbir alacaklarını söylemişti.