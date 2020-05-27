Cuma namazı Ayasofya'da mı kılınacak? Ali Erbaş açıklama getirdi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul’un fethinin yıldönümü olan 29 Mayıs’ta Sultanahmet Meydanı’nda cuma namazı kıldıracağını duyurdu. Erbaş, “Şimdi vakit geldi. 29 Mayıs Cuma günü, fethin sembolü olan o günde camilerin fethini gerçekleştireceğiz inşallah” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İmam Hatipliler Derneği ÖNDER’in YouTube kanalında yayınlanan “Bayram Özel Sohbeti” programında önemli açıklamalarda bulundu.Salgın sebebiyle camilerin ibadete kapatılması kararını alırken çok zorlandıklarını ifade eden Erbaş, “Bu kararı açıklamak da bana düştü. Hayatımın en zor anını yaşadım o anda. ‘Artık camilerimizde cemaatle namaza, Cuma namazına ara veriyoruz’ demek çok zor geldi bana; ama buna mecburduk” dedi.

Camilerimizin kapılarına gidip tekmeleyenler oldu

Erbaş, Hz. Muhammed’in salgın konusundaki hadisinin kendileri için bir çözüm olduğunu söyledi.Bu süreç boyunca camilerin kapalı olmasını hazmedemeyen kişiler olduğunu ifade eden Erbaş, “Camilerimizin kapılarına gidip tekmeleyenler oldu açmak için. Böyle insanlarımız var. Onları bir şekilde teselli etmeye çalıştık. Bu da bize düştü” diye konuştu.İstanbul'un fethinin yıldönümünde İstanbul’un büyük bir meydanında Cuma namazı kıldıracağını duyuran Erbaş, bu konuda şu açıklamada bulundu:

Camilerin fethini gerçekleştireceğiz

“Şimdi vakit geldi. 29 Mayıs Cuma günü, fethin sembolü olan o günde camilerin fethini gerçekleştireceğiz inşallah. Bunun da ilhamını Cenâb-ı Hakk kalbimize düşürdü. Bir gece böyle… Sabahleyin hemen aradım yetkilileri. Onlara da teklif ettim. Onlar da müzakere sonucu hemen Cumhurbaşkanımız açıkladı. Allah razı olsun ondan. Biz de inşallah Cuma günü İstanbul’da büyük bir meydanda Cuma namazımızı bir namazgâh ile (sunucu araya giriyor.)”

Sultanahmet Meydanı olacak

Cuma namazının kılınacağı meydanın adının sorulması üzerine de Erbaş, “İnşallah büyük ihtimalle Sultanahmet Meydanı olacak inşallah. Sultanahmet’le Ayasofya arasında bir yer düşünüyoruz, bir değişiklik olmazsa. Orada ben hurbeyi okuyacağım ve bütün Müslümanlara hitap edeceğiz inşallah” diye konuştu.Erbaş, camilerin kısmen ibadete açılması konusunda da, camilerde ilk aşamada sadece öğlen ve ikindi namazlarının avluda kılınacağını belirterek, camiye gelenlerin maske takmalarını, evden abdest alarak çıkmalarını, camilerin şadırvanlarını ve lavabolarını kullanmamalarını istedi.