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Cuma mesajları | En güzel resimli cuma mesajları 7 Eylül Cuma

Bugün Cuma Müslüman aleminin haftalık bayramı. Cuma günü İslam alemi için haftanın bayramı kabul edilmekte. Zira Cuma gününe özel Cuma suresi bulunmakta. Bu surede Yüce Allah, Cuma vakti geldiğinde hemen namaza konuş emri var. İşte bu mübarek günde insanlar gelenek haline gelen Cuma mesajlarını arar oldu. Resimli Cuma mesajları bugün insanlar birbirleriyle paylaşacak. İşte 2018 resimli Cuma mesajları

07 Eylül 2018 Cuma 08:56
Cuma mesajları | En güzel resimli cuma mesajları 7 Eylül Cuma

Bugün Cuma Müslüman aleminin haftalık bayramı. Cuma günü İslam alemi için haftanın bayramı kabul edilmekte. Zira Cuma gününe özel Cuma suresi bulunmakta. Bu surede Yüce Allah, Cuma vakti geldiğinde hemen namaza konuş emri var. İşte bu mübarek günde insanlar gelenek haline gelen Cuma mesajlarını arar oldu. Resimli Cuma mesajları bugün insanlar birbirleriyle paylaşacak. İşte 2018 resimli Cuma mesajları

Müslümanlar için büyük öneme sahip cuma günü için milyonlarca Müslüman cuma namazını eda etmek için camilere akın edecek. Cuma günleri Müslümanların en mübarek günlerin başında gelmekte. Zira Allah Cuma gününe ayrı bir önem vermiştir. Zira Allah Cuma gününe özel sure dahi indirmiştir. Rabbimiz Cuma saati vaktinde neler yapmamız gerektiğini şöyle buyurmuş “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki (Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın yanında bulunan, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır."

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 08:56
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