Cuma İçten kimdir? AK Parti’den istifa eden Cuma İçten Ahmet Davutoğlu’nun partisine mi katılacak? AK Parti'den istifalar son dakika devam ediyor. AK Parti kurucularından 24. Dönem Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten zehir zemberek bir açıklamayla istifasını duyurdu. İçten açıklamasında ''başkaldırıyorum ve istifa ediyorum'' dedi. Cuma İçten kimdir? AK Parti’den istifa eden Cuma İçten Ahmet Davutoğlu’nun partisine mi katılacak?

AK Parti'den istifalar son dakika devam ediyor. AK Parti kurucularından 24. Dönem Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten zehir zemberek bir açıklamayla istifasını duyurdu. İçten açıklamasında ''başkaldırıyorum ve istifa ediyorum'' dedi. Cuma İçten kimdir? AK Parti’den istifa eden Cuma İçten Ahmet Davutoğlu’nun partisine mi katılacak? “Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun 2019 Mart seçimlerinden sonra yayınladığı manifestonun altına imza atıyor ve her bir kelimesine katılıyorum” diyen Cuma İçten, Ahmet Davutoğlu’nun partisinde yer alacağını açıklamış oldu. Cuma İçten kimdir? Cuma İçten, 1 Ocak 1973'te Bingöl Genç'te doğdu. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Hediye'dir. Eğitimci, Bilişimci, İş Adamı; Newport International University İşletme Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitede Uluslararası Dış Ticaret Bölümünde tamamladı. Marmara Belediyeler Birliği Siyaset Akademisi, Bahçeşehir Üniversitesi Avrupa Birliği, Devlet ve Siyaset Akademilerine devam etti. Özel sektörde eğitim, bilişim bilgi güvenliği alanlarında çalıştı. Kültürlü Gençlik, Diyarbakır Gönül Köprüsü, Diyarbakır İnsani Yardım, Hasankeyf Kültür, Fatih İş Adamları ve Sanayicileri Derneklerinin Yönetim Kurulu Üyelikleri ile Genel Başkan Yardımcılıkları görevini yürüttü. Sivil Dayanışma Platformu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Orta düzeyde İngilizce, Kürtçe, iyi düzeyde Zazaca bilen İçten, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.