Cuma Hutbesi’nde mahremiyet vurgusu: "Bedenlerimiz birer nimet ve emanettir!"

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Cuma vakti camilerde okunacak hutbe konusu ve metni belli oldu. Konusu, “Beden mahremiyeti ve tesettür” olarak belirlenen bu haftaki hutbe metninde Mü’minler, bedenlerin insan üzerinde hakkı olduğu vurgulanarak, örtünmenin önemine ve gözlerin haramdan korunmasına yönelik bilgilendirilecek.

“Gün gelecek, bedensel gücümüzü hangi amaçla kullandığımız sorulacaktır”

Bedenin, ruh gibi Allah tarafından bizlere lütfedilmiş bir nimet ve aynı zamanda emanet olduğunun belirtildiği hutbe şöyle devam edecek:

“İnanan her erkek ve kadın, bu emanete sahip çıkmakla mükelleftir. Nitekim sahip olduğumuz her nimet gibi bedenimizin de üzerimizde hakkı vardır. Gün gelecek, bedensel gücümüzü, güzelliğimizi ve yeteneklerimizi hangi amaçla kullandığımızın hesabı sorulacaktır. Bedenimiz ile ilgili sorumluluklarımızın başında onu örtmek, kem gözlerden ve kem sözlerden muhafaza etmek gelir. Bedenin örtülmesi, her şeyden önce dinî bir yükümlülüktür. Aynı zamanda fıtrî ve ahlâkî bir davranıştır. Örtünmek, başkalarından ziyade, insanın kendisi için yaptığı bir iyiliktir. İnsanın kendisine olan saygısının ve özeline sahip çıkmasının bir göstergesidir. Mahrem yerleri örtmek, vücuda olan itinanın ve hayâ duygusunun bir yansımasıdır.”

“Mümin kendi bedenine duyduğu saygıyı, bir başkasına da göstermek zorundadır!”

Hutbede, insanın doğduğunda bir örtüye sarıldığı ve öldüğünde de kefenlenerek toprağa verildiği hatırlatılarak şu ifadelerle müminlere seslenilecek:

“Mümin, kendi bedenine duyduğu saygıyı, bir başkasına da göstermek zorundadır. Vücudunu izinsiz ve haksız bakışlara karşı örttüğü gibi, bir başkasının mahremiyetine de hürmet göstermelidir. Bakışlarıyla hiç kimseyi rahatsız etmemeli, sınırlarını bilmelidir. Halk arasında yaygın olarak kullanılan ‘Güzele bakmak sevaptır!’ sözünün yüce dinimiz İslam’da karşılığı yoktur. Cenâb-ı Hak, erkek ve kadın bütün müminlerden edeb ve mahremiyet konusunda hassasiyet bekler. Gözlerimizi haramdan çevirmenin ve tesettüre riayet etmenin hepimiz için bir vecibe olduğunu ifade buyurur.”

“İffet her insana yakışan, üstün bir meziyettir!”

Müminlerin teşhirciliğe karşı bilinçlendirildiği ve gözün haramdan korunması noktasında uyarıldığı Cuma Hutbesi şu ifadelerle son bulacak:

“Tesettür bilinci bedeni örtmek kadar, kalbi ve aklı da her türlü kötülüğe, fuhşiyata ve harama karşı kapatmak, örtmek ve korumaktır. İffet, kadına, erkeğe, gence, yaşlıya kısacası her insana yakışan üstün bir meziyettir. Mahremiyete özen göstermek, takvanın yani Allah’a karşı saygılı ve sorumluluk sahibi bir duruşun gereğidir. Öyleyse bedenimizi bize lütfeden Rabbimiz ile aramızdaki bağı zayıflatmayalım. O’nun sevdiği ve razı olduğu bir ömür yaşayalım. Bedenimizin kıymetli ve dokunulmaz, ruhumuzun şerefli ve saygın olduğunu bilelim. Ailemize ve bilhassa çocukluk çağından itibaren yavrularımıza mahremiyet bilinciyle özgüven aşılayalım. Erdemli bir toplum olmanın, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerimize sahip çıkmaktan geçtiğini unutmayalım.”