Cuma hutbesinde 'faiz' uyarısı! 'Gelişen şartlar haramı-helali değiştirmez'

Yüce Allah'ın haram ve helal kıldığı amellerin şartlara göre değişmeyeceği vurgulanan hutbede, faizin de kesin bir şekilde haram kılındığı hatırlatıldı.

Hutbede, "İslam, en büyük sömürü ve zulüm araçlarından biri olan faizin azını da çoğunu da haram kılmıştır. Faiz, alışveriş olarak kabul edilemez. Gelişen ve değişen şartlar, faizin haram olduğu gerçeğini asla değiştiremez." denildi.

Hutbenin devamında, yüce Kur'an'dan ayet-i kerime aktarıldı:

Bu hususta Rabbimizin uyarısı gayet açıktır: 'Faiz yiyenler, kabirlerinden şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların ‘Alışveriş de faiz gibidir’ demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helâl, faizi haram kılmıştır…' "

(Bakara, 2/275.)

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