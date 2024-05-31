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İSLAM Cuma hutbesinde 'faiz' uyarısı! 'Gelişen şartlar haramı-helali değiştirmez'
İSLAM

Cuma hutbesinde 'faiz' uyarısı! 'Gelişen şartlar haramı-helali değiştirmez'

Yeniakit Publisher
2024-05-31 15:26:00 - 2024-05-31 15:31:59
Cuma hutbesinde 'faiz' uyarısı! 'Gelişen şartlar haramı-helali değiştirmez'

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu haftaki Cuma hutbesinde, İslam tarafından "haram ve helal" kılınan ameller anlatıldı.

Yüce Allah'ın haram ve helal kıldığı amellerin şartlara göre değişmeyeceği vurgulanan hutbede, faizin de kesin bir şekilde haram kılındığı hatırlatıldı.

Hutbede, "İslam, en büyük sömürü ve zulüm araçlarından biri olan faizin azını da çoğunu da haram kılmıştır. Faiz, alışveriş olarak kabul edilemez. Gelişen ve değişen şartlar, faizin haram olduğu gerçeğini asla değiştiremez." denildi.

Hutbenin devamında, yüce Kur'an'dan ayet-i kerime aktarıldı:

Bu hususta Rabbimizin uyarısı gayet açıktır: 'Faiz yiyenler, kabirlerinden şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların ‘Alışveriş de faiz gibidir’ demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helâl, faizi haram kılmıştır…' "

(Bakara, 2/275.)
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