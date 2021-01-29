Cuma günü okunacak istek dilek duaları

Müslümanların bayramı gibi kutlu bir günü, dua ve zikirlerle geçirmek, Allah'a yakın olmak hepimizin görevi. Bunların yanı sıra, isteklerimizi Allah'a dualarla yönlendirmenin de günüdür. İstek duaları nelerdir? Dilek duası nasıl edilir? Cuma günü çekilecek zikirler nelerdir?

Cuma günü okunacak dilek duası : Cuma günü akşam ezanına 45 dakika kala “Ya Meliki Muktedir sin Allah’ım bana yardım et” ismini (100) defa tekrarlayıp sonrada dileğini söyleyen kişi sıkıntıdan kurtulur ve derdine derman bulur.

Hasta olanların cuma günü yapacakları zikir: Cumâ günü namazdan önce abdestli, elbisesi temiz ve kalbinden dünyâ düşüncelerini çıkarmış olarak iki yüz kerre “Yâ Allahü el-mahmûdü fî fiâlihi” derse, Allahü teâlâ onun hastalığına şifâ verir.

Cuma günü sabah namazından önce Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh, okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur. [İbni Sünni]

Dileklerin gerçekleşmesi için çekilecek zikirler şu şekildedir;

- ''Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hu''

Allah bana yeter. Ondan başka ibadete layık ilâh yoktur. (Tevbe,129)

- "Hasbbünallâhu veni'mel vekîl"

Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. (Al-i İmran, 173)

- "İyyake na'budü ve iyyake nestain"

Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. (Fatiha, 5)

- "Velhamdü lillahi rabbil alemin"

Ve alemlerin rabbi olan Allah'a hamd olsun. (Fatiha,2 - En'am, 5)