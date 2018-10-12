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Cuma günü okunacak dilek ve hacet duaları

Safer ayının ilk cuması bugün kılınacak. Müslümanlar cuma namazını kılmak için camilere akın edecek. Safer ayında bela ve müsibetlerden korunmak için bolca dua etmek gerekmektedir. Cuma günü yapılan dualar kabul olunur. Özellikle de yapılan dua kabul vaktine denk gelirse. Müslümanlar için büyük öneme sahip cuma günü için milyonlarca Müslüman cuma namazını eda etmek için camilere akın edecek. Cuma günü yapılıpta reddedilmeyen dua hangisi? Cumu duanı nedir?

12 Ekim 2018 Cuma 08:52
Cuma günü okunacak dilek ve hacet duaları

Safer ayının ilk cuması bugün kılınacak. Müslümanlar cuma namazını kılmak için camilere akın edecek. Safer ayında bela ve müsibetlerden korunmak için bolca dua etmek gerekmektedir. Cuma günü yapılan dualar kabul olunur. Özellikle de yapılan dua kabul vaktine denk gelirse. Müslümanlar için büyük öneme sahip cuma günü için milyonlarca Müslüman cuma namazını eda etmek için camilere akın edecek. Cuma günü yapılıpta reddedilmeyen dua hangisi? Cumu duanı nedir?

Cuma günleri Müslümanların en mübarek günlerin başında gelmekte. Zira Allah Cuma gününe ayrı bir önem vermiştir. Zira Allah Cuma gününe özel sure dahi indirmiştir. Rabbimiz Cuma saati vaktinde neler yapmamız gerektiğini şöyle buyurmuş “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki (Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın yanında bulunan, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır."

"Kim cuma namazından sonra konuşmadan ve kalkmadan İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur." (Camiussağir) 

Sübhaneke La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdı ya zel celali vel ikram 

ANLAMI;

İlâh yok ancak sen, ya Hannan(rahmeti bol) ya mennan(nimeti bol) ya semâvat ve arzın örneksiz yaratıcısı, ya zelcelâli velikram.

Peygamber efendimiz ism-i a'zam hakkında bazı işaretler bildirmiştir: (“Ya bedi'assemâvâti vel erdı, ya zel-celâli vel-ikram” diye dua edenin duası kabul olur.)

PEYGAMBERİMİZ (S.A.V) MÜJDEYİ VERDİ

Büreyde el Eslemî (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v), bir adamın şöyle duâ ettiğini işitti: “Ey Allah’ım Ben senden istiyorum ki: Senin tek olduğuna senden başka gerçek ilah olmadığına ben inanıyor ve bu gerçeği de başkalarına da bildiriyorum. Sen ikincisi düşünülemeyen teksin. Sen kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayansın fakat herkes ve her şey sana muhtaçtır. O Allah kesinlikle baba olmamıştır ve çocuğu da yoktur. Hiçbir şey ona denk ve benzer olamaz o hiçbir şeye benzetilemez.” Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu adam Allah’tan, kendisine onunla duâ edildiği zaman mutlaka kabul edeceği ve kendisinden onunla istenildiği zaman mutlaka vereceği, ismi Azam duâsını yapmış oldu.

Zeyd dedi ki: Bu hadis bundan birkaç yıl sonra Züheyr’e hatırlatmıştım da şöyle demişti: Bu hadisi bana Ebû İshâk Mâlik b. Mığvel’den aktarmıştı. Zeyd diyor ki: Sonra bu hadisi Sûfyân’a anlattım o da bu hadisi bana Mâlik’den aktardı. (İbn Mâce, Duâ: 27)

Yukarıdaki duayı hem Cübbeli AHmet Hoca hem de Nihat Hatipoğlu cuma günü onunmasını tavsiye etti.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 08:52
  1. cuma günü okunacak dualar diyanet
  2. cuma günü okunacak dualar nihat Hatipoğlu
  3. cuma günü okunacak sureler
  4. cuma günü okunacak sureler ve faziletleri
  5. cuma günü okunacak dilek ve hacet duaları
  6. cuma günü ikindi ile akşam arası okunacak dua
  7. cuma sabahı okunacak dualar
  8. perşembe gecesi okunacak dua

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