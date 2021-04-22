Market çalışma saatleri güncel | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde kısmi kapanma dönemi başladı. Bu sebeple resmi tatillerde de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Peki, 23 Nisan’da marketler fırınlar açık olacak mı?

Cuma günü marketler kaça kadar açık? Hafta sonu market çalışma saatleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Bu sebeple hafta sonu sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı. 22 Nisan Perşembe saat 19.00 ile 26 Nisan Pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu sebeple vatandaşlar market, fırın, kasap gibi işletmelerin hangi saatler arasında hizmet vereceğini merak ediyor.

Cuma, cumartesi ve pazar günü market, bakkal, kasap, tatlısı, kuruyemişçiler saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Vatandaşlar yürüme mesafesindeki işletmelere giderek alışveriş yapabilecek.