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Yaşam Cuma günü marketler kaça kadar açık? Hafta sonu market çalışma saatleri
Yaşam

Cuma günü marketler kaça kadar açık? Hafta sonu market çalışma saatleri

Cuma günü marketler kaçta açılır? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu sebeple vatandaşlar marketlerin açık olup olmadığını, saat kaçla kaç arasında dışarı çıkabileceklerini araştırmaya başladı. Peki, 23 Nisan’da marketler çalışacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 09:09:00 -
Cuma günü marketler kaça kadar açık? Hafta sonu market çalışma saatleri

Market çalışma saatleri güncel | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde kısmi kapanma dönemi başladı. Bu sebeple resmi tatillerde de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Peki, 23 Nisan’da marketler fırınlar açık olacak mı?

Cuma günü marketler kaça kadar açık? Hafta sonu market çalışma saatleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Bu sebeple hafta sonu sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı. 22 Nisan Perşembe saat 19.00 ile 26 Nisan Pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu sebeple vatandaşlar market, fırın, kasap gibi işletmelerin hangi saatler arasında hizmet vereceğini merak ediyor.

Cuma, cumartesi ve pazar günü market, bakkal, kasap, tatlısı, kuruyemişçiler saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Vatandaşlar yürüme mesafesindeki işletmelere giderek alışveriş yapabilecek.

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