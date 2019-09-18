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Çukurova'da 'Altın Koza' heyecanı yaşanıyor

Adana'da 3 yılın ardından yeniden "Altın Koza" adını alan, 26'ncısı düzenlenecek film festivalinde, 140 eser, 250'nin üzerinde gösterime girecek.

18 Eylül 2019 Çarşamba 13:37
Çukurova'da 'Altın Koza' heyecanı yaşanıyor

Çukurova'da 3 yılın ardından yeniden "Altın Koza" adına kavuşan 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin heyecanı yaşanıyor.

Kentte 2016'dan itibaren "Adana Film Festivali" olarak düzenlenen, bu yıl ise eski adıyla 23-29 Eylül'de yapılmasına karar verilen festivalin hazırlıkları tamamlandı.

Uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan 140 eserin 250'nin üzerinde gösterimle izleyiciyle buluşacağı festivalde, yarışmalar "Ulusal Uzun Metraj Film", "Uluslararası Kısa Film", "Ulusal Öğrenci Kısa Film" ve "Adana Kısa Film" olmak üzere 4 kategoride yapılacak.

Aralarında Türkiye'nin Oscar adayı olan, Semih Kaplanoğlu imzası taşıyan "Bağlılık Aslı"nın da bulunduğu 12 film, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde yarışacak.

Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda 12 ülkeden toplam 20 film, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması'nda 17 film, Adana Kısa Film Yarışması kategorisinde ise 10 film jüri tarafından oylanacak.

Ödüller dağıtılacak

Festivalde Altın Koza Ödülleri, 28 Eylül Cumartesi gecesi düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri, oyuncu ve müzisyen Zuhal Olcay ile yönetmen, yazar, senarist, besteci Zülfü Livaneli'ye verilecek.

Orhan Kemal Emek Ödülleri, görüntü yönetmeni Erdoğan Engin ile makyaj sanatçısı Derya Ergün'e takdim edilecek.

Festivalde Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Çin sinemasının usta yönetmeni Xie Fei'nin olacak.

"Altın Koza, birikimin adı"

Festival Direktörü Kadir Beycioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin ilk olarak 1969 yılında, "Altın Koza" adıyla düzenlendiğini belirtti.

Festivalin bu adının bir birikimin sembolü olduğuna dikkati çeken Beycioğlu, "Bu festivalin önceki adını alması, bir bakıma bu sembolün tekrar kucaklanması anlamına gelir. Kaldı ki 'koza' aynı zamanda yöresel de bir semboldür." ifadelerini kullandı.

Beycioğlu, festivalin, Antalya Altın Portakal Film Festivali ile Türk sinemasının canlandığı, sanat sineması kimliğine bürünmeye başladığı tarihlerde ortaya çıktığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"1969'da başlayan, çeşitli aralıklarla bu yıl 26'ncı kez gerçekleşen festivalimiz, Türk sinemasının tarihine tanıklık etmiştir. Bir bakıma yolculuğu takip etmiştir. Festivalimiz Türk sinemasının geliştiği her aşamayı gören, gözlemleyen bir festival olarak dikkati çeker. Festivalimiz, düzenlendiği her yıl o senenin filmlerini getirip burada izleyiciyle buluşturan, o yılın yeni eserlerini sinema dünyasına sunan işleviyle önemlidir."

Altın Koza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Timuçin de festival kapsamındaki Adana Kısa Film Yarışması'nın özel bir önemi olduğunu söyledi.

Timuçin, "Türkiye'de öğrenci kısa film ve kısa film dallarında yarışmaları ilk başlatan festivallerden birini yapıyoruz. Bu nedenle bu kategoriyi her dönem düzenliyoruz. Bu etkinlikler sayesinde Adana'da ciddi anlamda genç sinemacı kuşağı oluşuyor." dedi.

 

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 13:37
  1. Antalya
  2. Adana
  3. altın koza
  4. Çukurova
  5. Film Festivali
  6. Anadolu Ajansı

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