Çukurova Havalimanı ihalesinin sonucu onaylandı

İhaleyi 147’nci turda kazanan Favori İşletmecilik AŞ/Yako Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ Ortak Girişimi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne (DHMİ), 25 yıllık işletme süresi karşılığında 297.1 milyon Euro artı KDV ödemeyi ayrıca havalimanına 155 milyon Euro tutarında yatırım yapmayı taahhüt etti. DHMİ’den konuyla ilgili yapılan açıklamada “İhalede kamu çıkarını azami derecede sağlayan çok makul bir yolcu garantisi tablosu ortaya çıktı. İhaleyi alan şirkete işletme süresinin ilk 12 yılıyla sınırlı olmak kaydıyla ilk işletme yılında 2 milyon 353 bin 787 iç hat giden, 347 bin 374 dış hat giden yolcu sayısı garanti edildi” ifadelerine yer verildi.