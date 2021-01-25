Bölge için önemi büyük olan Çukurova Bölgesel Havalimanı projesi hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, önemli bilgiler paylaştı.

Çukurova Bölgesel Havalimanı projesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan katılmış olduğu AK Parti Mersin İl Başkanlığı'nın 7.Olağan İl Kongresinde önemli açıklamalar yaptı.

Bölge ekonomisi için büyük bir öneme sahip olan projenin ne yazık ki ihale sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle sekteye uğramış ve gecikmeler olmuştu. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından önemli açıklamalar yapıldı.

Çukurova Bölgesel Havalimanı açılışı ne zaman?

Bölgeye yapılan yatırımlar hakkında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Çok beklediğinizi biliyorum, sürecin uzadığını biliyorum, artık bu işi tamamlamakta kararlıyız.” İfadelerini kullandı. Alt yapı yatırımları bittiğini ve üst yapıya yönelik ihalesi yapıldığını belirten Bakan Elvan, yüklenici firmanın 2 hafta içerisinde çalışmalara başlayacağını söyledi. “Bize olan sözü şu, 2022 yılı mart ayı itibariyle Allah'ın izni ile Çukurova Havalimanı'nın açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuşan Bakan Elvan, projede gecikme yaşandığını, ancak projeyi bitirmekte kararlı olduklarını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakan Lütfi Elvan, bölge ekonomisi için büyük önem taşıyan Sorgun Barajı, Aksıfat Barajı, Aydıncık Barajı ve Pamukluk Barajını da bu yıl bitireceklerini belirtti.