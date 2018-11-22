Çukurova Basketbol'da transfer





MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çukurova Basketbol, ABD'li pivot Kelsey Bone'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre hem ligde hem de FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Mersin ekibinde, transfer çalışmaları sürüyor. Bu doğrultuda, 27 yaşındaki ABD'li pivot Kelsey Bone ile 1 yıllığına anlaşma sağlandı.

Bone, daha önce Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi'nde de forma giymişti.