Çukur’a büyük şok! Bugün başlıyor…
Masumlar Apartmanı dizisinden sonra TRT’nin yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur ile aynı gün yayınlanacak. Uyanış Büyük Selçuklu’nun yoğun ilgi görmesi, ‘lanet’ Çukur dizisini reytinglerde şimdiden tehlikeye soktu.
ATV’nin Kuruluş Osman dizisinin tahtını sallandıracağı yorumu yapılan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bu akşam ilk bölümü ile saat 20:00’da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.
Vatandaş, TRT’de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi sonrası Uyanış Büyük Selçuklu’ya kilitlendi.
TRT dizileri, özel kanallardaki dizileri tek tek solluyor.
Pazartesi günleri ekrana kilitlenen izleyici sosyal medyada yaptığı yorumlarla Uyanış Büyük Selçuklu’nun FOX’un Yasak Elma’sı ve Sefirin Kızı dizisinin üzerine geçeceğini düşünüyor. TRT 1 dizisi Masumlar Apartmanı rekor kırarken, vatandaş başka bir TRT dizisi Büyük Selçuk’nun Çukur ile aynı gün yayınlanmasını da gündeme getirdi.
Çukur tehlikede
Uyuşturucu konusunu ele alan sahneleriyle büyük tepki çeken, Bakan Süleyman Soylu’nun da ‘lanet’ dediği Çukur dizisinin Pazartesi yayınlanması büyük tehlikeye girdi.
Reytinglerde üst sıralarda yer alan Çukur dizisinin Uyanış Büyük Selçuklu’dan sonraki istatistikleri merak ediliyor.
Eşsiz bir medeniyetin inşa edildiği dönemi yansıtan “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisi oyuncuları, tarihi konu alması ve ince elenip sık dokunan sahneleriyle dikkat çekiyor.
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