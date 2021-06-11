  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Galatasaray Ömer Bayram ile anlaştı
Ankara'da bir huzurevinde yangın çıktı
Avrupa'ya gidecekler dikkat! Resmen duyuruldu
Ailesi katledilen Müslüman çocuğa destek yağdı
Medya Çukur oyuncularına büyük şok! suç duyurusunda bulunuldu
Medya

Çukur oyuncularına büyük şok! suç duyurusunda bulunuldu

Show TV'de yayınlanan ve şiddet odaklı içerikleri nedeniyle toplumun büyük bir kısmından eleştiri alan Çukur dizisinin oyuncularına ilişkin birinci derece doğal SİT alanında inşaat yapmaya çalıştıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusu sonrası oyuncu Aras Bulut İynemli'den açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 14:55:00 -
Çukur oyuncularına büyük şok! suç duyurusunda bulunuldu

Show TV'de yayınlanan ve şiddete özendirdiği gerekçesiyle eleştirilen 'Çukur' adlı dizinin başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan ve yönetmen Sinan Öztürk ile oyuncu Kerim Sarp Apak'ın, İzmir'in Karaburun ilçesinde satın aldıkları, birinci derece doğal SİT alanında kalan tarlaya inşaat yapmak istediği iddia edildi. Karaburun Belediyesi, konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Aras Bulut İynemli'den açıklama

İddiaların ardından Çukur dizisi oyuncularından Aras Bulut İynemli ajans aracılığıyla açıklama yaptı. Menajerlik ajansından yapılan açıklamada, "Söz konusu arazi ile ilgili imar düzenlemelerine ve SİT alanına ilişkin kurallara sonuna kadar uyulmaktadır. Hiçbir şekilde yasalara aykırı inşaat faaliyeti yapılmayacaktır" denildi. Açıklama şöyle:

"Sanatçımız Aras Bulut İynemli'nin ortağı olduğu bir şirkete ait olan arsada herhangi bir inşaat çalışması kesinlikle söz konusu değildir. Kesinlikle ağaç kesilmemiştir. Sadece arazinin sınırlarını belirlemek üzere tel örgü çekilmiş ve arazi içindeki çalılar temizlenerek ağaç dikilmesine uygun hale getirilmesi sağlanmıştır.

Söz konusu arazi ile ilgili imar düzenlemelerine ve SİT alanına ilişkin kurallara sonuna kadar uyulmaktadır. Hiçbir şekilde yasalara aykırı inşaat faaliyeti yapılmayacaktır. Aras Bulut İynemli bugüne kadar olduğu gibi her zaman doğaya ve yasal düzenlemelere sonuna kadar saygılı olmaya devam edecektir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Eda

Abartmayin ya siddetmis, kurulus osman,Büyük selcuklu, ve daha nicesinde siddet yokmu? Kelleler kopuyor kanlar akiyor ve bu diziyi kötülemek icin siddeten bahsediyorsunuz.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay