Çukur dizisinde skandal olay!

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının etkisi tüm ülkemizde yoğun şekilde yaşanırken, pek çok kısıtlama da virüsten korunmak için alınan tedbirler arasında yer alıyor.

Pek çok dizi ve sinema filmini de olumsuz etkileyen bu durum karşısında; 'Çukur' isimli dizide tedbirleri hiçe sayan görüntüler ortaya çıktı.

Saatlerce beklediler

Uçankuş'ta yer alan habere göre, yeni bölüm çekimleri için getirilen bir kamyon dolusu figüranın maskesiz ve sosyal mesafesiz olması dikkat çekti.

Hastalığa davetiye çıkarıldı

Kamyonun üzerinde saatlerce maskesiz bekleyen onlarca figüran Kovid-19'a davetiye çıkardı.