Çukur dizisinde skandal olay!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'lanet bir dizi' dediği Çukur dizisinin setinde skandal bir olay yaşandı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının etkisi tüm ülkemizde yoğun şekilde yaşanırken, pek çok kısıtlama da virüsten korunmak için alınan tedbirler arasında yer alıyor.
Pek çok dizi ve sinema filmini de olumsuz etkileyen bu durum karşısında; 'Çukur' isimli dizide tedbirleri hiçe sayan görüntüler ortaya çıktı.
Saatlerce beklediler
Uçankuş'ta yer alan habere göre, yeni bölüm çekimleri için getirilen bir kamyon dolusu figüranın maskesiz ve sosyal mesafesiz olması dikkat çekti.
Hastalığa davetiye çıkarıldı
Kamyonun üzerinde saatlerce maskesiz bekleyen onlarca figüran Kovid-19'a davetiye çıkardı.