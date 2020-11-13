Çukur çetesine 13 tutuklama
Ankara’da geçen hafta Etimesgut ve Sincan’daki ‘Çukur’ adını verdikleri barakalar bölgesinde çete halinde birlikte hareket ederek kahvehanelere ‘çökme’ diye tabir edilen yağmalama yapan, ayrıca vatandaşlara silahlı saldırılar düzenleyen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 zanlıdan 13'ü tutuklandı.
Kendilerini ‘Yurtlu Kardeşler’ ve ‘Aramaz Grubu’ olarak isimlendiren suç örgütünün mağdur ettiği tespit edilen 32 kişinin de müşteki olarak ifadesi alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, 2'sine ev hapsi cezası verildi. 6 zanlı adli kontrol şartıyla, 2 zanlı da savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.