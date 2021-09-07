ÇUKOBİRLİK müfettiş yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre sınava girmek isteyen adayların 27.09.2021 tarihi saat 17:00’a kadar Çukobirlik Denetim ve Rehberlik Başkanlığı, Mersin Yolu üzeri, 19. Km. Seyhan/ ADANA adresine şahsen bir dilekçe ile başvurmaları, dilekçeye ikametgâh ve varsa iş adresleri ile telefon numaralarını, e-posta adreslerini yazmaları ve dilekçeye aşağıdaki belirtilen başvuruda istenecek belge ve beyanları da eklemeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır (Ayrıntılı bilgi için: 0 322 441 06 59 no’lu telofona başvuruda bulunabilirler.)

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