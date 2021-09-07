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Ekonomi ÇUKOBİRLİK müfettiş yardımcısı alacak
Ekonomi

ÇUKOBİRLİK müfettiş yardımcısı alacak

ÇUKOBİRLİK, Denetim ve Rehberlik Başkanlığı’nda görev yapmak üzere münhal bulunan Müfettiş/Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına sınavla Müfettiş Yardımcıları alacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 14:54:00 - 2021-09-07 14:57:11
ÇUKOBİRLİK müfettiş yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre sınava girmek isteyen adayların 27.09.2021 tarihi saat 17:00’a kadar Çukobirlik Denetim ve Rehberlik Başkanlığı, Mersin Yolu üzeri, 19. Km. Seyhan/ ADANA adresine şahsen bir dilekçe ile başvurmaları, dilekçeye ikametgâh ve varsa iş adresleri ile telefon numaralarını, e-posta adreslerini yazmaları ve dilekçeye aşağıdaki belirtilen başvuruda istenecek belge ve beyanları da eklemeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır (Ayrıntılı bilgi için: 0 322 441 06 59 no’lu telofona başvuruda bulunabilirler.)

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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