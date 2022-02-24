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Kadın - Aile Özbek mantısı çuçvara tarifi nasıl yapılır? Türkmen mantısı tarifi
Kadın - Aile

Özbek mantısı çuçvara tarifi nasıl yapılır? Türkmen mantısı tarifi

Bu tarifle kolay ve pratik bir şekilde Çuçvara tarifi nasıl yapılır? Özbek mantısı çuçvara tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-02-24 18:04:00 - 2022-02-24 18:17:56
Özbek mantısı çuçvara tarifi nasıl yapılır? Türkmen mantısı tarifi

Özbek mantısı tarifi için malzemeler

Hamuru için

  • 3 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • 1 su bardağı su
  • İç harcı için
  • 500 g kıyma
  • 1 soğan
  • Tuz
  • Karabiber

Üzeri için

  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • Kırmızı pul biber
  • Sumak
  • Nane
  • Fesleğen

Özbek mantısı nasıl yapılır?

Hamuru için gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir yoğurma kabına alın. Ele yapışmayan bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. Kıvam alan hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 40 dakika dinlendirin. İç harcı için kıymayı geniş bir kaseye alın. Yemeklik doğradığınız soğanı ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp yoğurun. Dinlenen hamuru unlanmış tezgahta bir merdane yardımıyla açın. Hamurdan 8x8 cm ölçülerinde kareler kesin. Karelerin ortasına kıymalı harçtan yerleştirin. Uçlarını üst üste getirerek bohça şeklinde kapatın ve karşılıklı kenarları birleştirin. Tuzlu kaynar suda haşlayın. Üzeri için ezdiğiniz sarımsakları hafif çırptığınız yoğurda ekleyip karıştırın. Mantıları bir servis tabağına alın. Üzerine yoğurt gezdirin. Kırmızı pul biber, sumak, ve fesleğen ile tatlandırıp sıcak servis yapın.

 

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