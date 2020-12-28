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Teknoloji Cüce gezegen büyüklüğünde göktaşı
Teknoloji

Cüce gezegen büyüklüğünde göktaşı

Bilim insanları Güneş Sistemi'nin cüce gezegen büyüklüğünde bir göktaşına ev sahipliği yaptığını gözler önüne seren bulgulara ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 12:22:00 -
Cüce gezegen büyüklüğünde göktaşı

2008 yılında Sudan semalarında patlayan ve elmas içeren bir meteordan elde edilen bilgiler Güneş Sistemi ile ilgili yeni bilgilere ulaşılmasını sağladı.

Independent'ta yer alan habere göre, söz konusu göktaşını inceleyen bilim insanları Güneş Sistemi'nin cüce gezegen büyüklüğünde bir göktaşına ev sahipliği yaptığını gözler önüne seren bulgulara ulaştı.

9 ton ağırlığında ve 4 metre boyundaki göktaşının kalıntılarını inceleyen bilim insanları göktaşının organik bileşiklerin yanı sıra su ve çeşitli mineraller içerdiğini keşfetti.

Bu keşif söz konusu göktaşının daha büyük bir asteroitten koptuğuna işaret ediyor.

Araştırma 21 Aralık'ta bilim dergisi Nature Astronomy'de yayımlandı.

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