Cübbeli'ye cevap, müftüden geldi!

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, 3 hafta önce Türkiye'ye gelen ve bir camide vaaz veren Kuveytli din adamı Osman el Hamis üzerinden iç savaş iddialarını gündeme getirdi.

Serbestiyet'in sorularını cevaplayan Sakarya Müftüsü Hasan Başiş, iddiaları yalanlayarak, Osman el Hamis'in namaz kıldırmadığını ve Vehhâbilik propagandası yapmadığını söyledi.

Röportaj şu şekilde:

- Sakarya’da gerçekleşen ve görüntüleri sosyal medyada gündem olan bu olay nedir, gelen kişi kimdir bize anlatır mısınız?

Hasan Başiş: Gelen kişi Kuveyt’te Fetva Komisyonu’nda olan, kendisi Araplar tarafından sevilen bir kişi. Adı Osman el Hamis. Sakarya’ya geldi, burada 15 dakika kadar tamamen Araplara yönelik bir konuşma yaptı. Ben de bu esnada kendisine sadece ‘Hoşgeldiniz’ dedim ve ben de kısa, bir buçuk dakikalık bir konuşma yaptım"

- Kendisini daha önceden tanır mıydınız, iletişiminiz var mıydı?

Hasan Başiş: Bu kişiyi daha önceden tanımam, bilmem. Camide herhangi bir provokasyon olmadı, herhangi bir sıkıntı olmadı. Sadece Allah’ın birliğinden, peygambere olan sevgisinden bahsetti ve burada mülteci olarak bulunan Araplara “Aman dikkat edin, ne kadar güzel bir yerde yaşıyorsunuz, ne güzel bir memleket burası, bu memleketin kıymetini bilin” dedi. Daha sonra da gitti.

- İddia edildiği gibi bir Vehhabilik propagandası olmadı mı?

Hasan Başiş: Vehhabilik propagandası falan yapılmadı. Türkiye’nin aleyhinde en ufak bir söz söylenmedi. Bence o gün çok olumlu geçti. Biz kendisiyle dediğim gibi sadece uzaktan bir merhabalaştık, tokalaşmadık bile. Ondan sonra da çektiler, gittiler. Hepsi bu.