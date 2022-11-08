Cübbeli'nin sözleri Canan'ı hoplattı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimleriyle dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ünlü, İTO'nun mevcut başkanı Şekib Avdagiç'i desteklediğini duyurmuş CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ayar vermişti.

Cübbeli Ahmet'in sözleri sonrası hoplayan Kaftancıoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu içi boş ifadeleri kullandı:

"Görünen Nükteli Ahmet Hoca ve destekledikleri zor durumda:)) Nükteli ve benzerlerine haksız ihale, iş vermenin sevap kabul edildiği zeminde akıl, ahlak, adalet zemininde kalmanın günah sayılması çok anlaşılır. Nükteli Jetski’ye ters binip kaçmak yok ama Mavi mavi masmavi:)) Nükteli birazdan Kaftancı’nın yazdıklarını beğenmek şu kadar, Rt etmek ise bu kadar günah diyerek fetva verebilir, uyarmadı demeyin:) Pabucumun cübbelisi.."

Cübbeli Ahmet ne demişti?

Şekip Avdagiç’i “doğru düzgün bir insan” olarak niteleyen Ünlü, Kaftancıoğlu’nun İTO seçimlerinde bir adayı desteklediğini söyledi. Adını bilmediğini söylediği bu adaya karşı oy verilmesi çağrısında bulunan Ünlü, bahsettiği adayın ilk işinin LGBTİ’ye destek veren yatırımlara onay vermek olduğunu söyledi.

Mutlaka oy kullanmaya gidin

Konuşmasını sosyal medyada, "Şirket sâhiplerinden 9 Kasım'daki İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde rey atmaya gitmeyenler, Kaftancı Ekibini kazandıracakları için meydana gelecek millî ve dînî zarârlara ortak olur! Mutlaka rey kullanmaya gidiniz" yorumuyla bir videosunu paylaşan Cübbeli Ahmet Hoca, Twitter'dan şu görüşleri paylaştı:

- Cemaatimizden bâzı tüccar âbiler-arkadaşlar önümüzdeki hafta çarşamba günü İstanbul Ticaret Odası’nın seçimleri olduğunu söylediler. Ben bu işlerden anlamam ama dedim “nedir bu seçimlerin önemi”?

- Dediler ki; “Hocam! Batı ülkelerinde sivil toplum örgütleri ve odalar, hükümetlerin siyâset belirlemelerinde etki gruplarıdır. Hükümetlerin yaptığı yanlışlarda uyarıcı bir rol oynadıkları gibi, yapması gereken şeyleri de hatırlatırlar.

İBB zorunlu LGBT eğitimi veriyor!

- Meselâ; Müslüman-Türk âile yapısını tehdit eden LGBTci sapkın örgütler senelerdir Türk toplumundan ortak bir tepki almamışlardı. Herkes sessizdi bu ahlaksızlığa.

- Ne zaman ki 18 Eylül‘de 150 STK biraraya gelip, LGBT karşıtı insanları birleştirip, on binlerce insan yürüyüş yaptı, hükümet de bu konuyu gündemine aldı. Şimdi Anayasa değişikliği ile Müslüman-Türk âile yapısını koruyacaklarına söz verdiler.

- Ticâret Odası gibi STK'ların maddî kaynakları da çok oluyor. Bu kaynaklar halkın, senin-benim paramız. Belediyeler, Odalar bu kaynakları nasıl kullanıyor siz tâkip ediyor musunuz?

- Meselâ; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, senin-benim paramızla personeline zorunlu LGBT eğitimi veriyor, ismini de koymuş “toplumsal cinsiyet eşitliği”.

"Seçimi ihmâl etmeyin"

- “Toplumsal cinsiyet eşitliği” ismi ile müdürlük kurmaya kalktılar, Allah’tan İBB Meclisi reddetti.

- İTO gibi “kamu niteliğindeki meslek kuruluşları”nın da büyük kaynakları var. Türk toplumunun duygu ve düşüncesinden uzak yöneticiler gelirse bu kurumların başına, o kaynakları Müslüman-Türk toplumunun aleyhine, LGBT ve benzeri bozuk yapıların lehine kullanacaklar.

- Sonra şikâyet etmeyin “çocukların ahlâkı bozuluyor, âile yapımız dağılmaya başladı” diye. Bu yüzden önümüzdeki Çarşamba günü, 9 Kasım’da Yeşilköy Fuar Alanı'nda olacak olan seçimi ihmâl etmeyin.

İTOP Çadırına gidin kime oy vereceğinizi sorun

- Orada İTOP (İst. Tic. Odası Platformu) çadırı olacakmış. Şirketi olan arkadaşlar o çadıra gitsin, hangi komitede kime oy vereceksiniz sorun, ihmâl etmeyin. Bu işler ihmâle gelmez.

- Şimdiki mevcut başkan Şekip Avdagiç Beyefendi şimdiye kadar toplum için iyi şeyler yaptı. İnşâallâh bu hizmetlerine devâm edecek sizin oylarınızla."

Kaftancıoğlu'nun desteklediği aday kazanırsa

- İşte dînî ve millî hassâsiyeti olan bâzı iş adamlarından bana gelen notlar bundan ibâret. Aksi takdirde Kaftancıoğlu tarafının desteklediği aday kazanırsa meydana gelecek bütün günahlara, millî ve dînî değerlerimize yapılacak zararlara ortak olacağınızı unutmayarak mutlaka rey kullanmaya gidiniz!"