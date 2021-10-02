Cübbeli'den yeni imam hatip açıklaması

Katıldığı CNN Türk canlı yayınında ‘Çocuklarınızı imam hatip yerine düz liselere gönderin. Daha az hasarlı çıkarlar’ diyen ve tepki toplayan Cübbeli Ahmet Hoca, konuya ilişkin yeni açıklamalar yaptı.

Son sohbetinde imam hatiplerde ve ilahiyat fakültelerinde verilen eğitimi eleştiren Cübbeli Ahmet Hoca, Kur'an-ı Kerim'de değişiklik yapılmasını isteyen isimlerin bile imam hatip ve ilahiyatlarda görev aldığını savundu.

Cübbeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adet halindeki kızlarımıza imam hatiplerde bazı hocalar, kız çocuğu adet halinde... Erkek hoca, oku bakalım Kur'an'dan şurayı.. Kızcağız mırın kırın ediyor. Bunu babası anlattı.. Niye okumuyorsun, oku.. Bilmem ne.. Yahu anlasana be ya! Bir şey diyeceğim şimdi ya. Ne anlayışsız bir adamsın, inat, reformist. Çünkü abdestsiz Kur'an tutulur kafasında bazıları... Gelmiş, çocuğu zorluyor. Müsait değil anlasana... Okuyacaksın... Bağırıyor çocuğa.. Ya ben adet halindeyim demek zorunda kalıyor, yüzü kıpkırmızı olmuş, ağlayarak çıkmış sınıftan.”

İmam hatiplerin kapanmasını istemiyoruz

Biz imam hatiplere kurumsal olarak karşı olmadıklarını ifade eden Cübbeli, “Ama madem burada din ilmi hizmeti veriliyor, burada itikat bozukluğuna mahal olamaz. Diyanet'e Tayyip Bey'e ‘kafir’ diyen adam imam hatipte hocalık yaptı. Çünkü, Cemil Kılıç denen adam, senelerce Sarıyer İmam Hatipte hocalık yaptı. Diyanet'in tümüne kafir diyor, Tayyip Bey'e kafir diyor.. Yahudi'nin kafasına hizmet eder tam bir proje adamı.”

“Sarsmak için, kendinize gelin demek için dedim”

“Ben asla kurumların düşmanı değilim.” ifadelerini kullanan Cübbeli, “Göndermeyin demedim. Ama bu bir sallamak için bir sarsmak için, bir kendinize gelin demek için. Ağzımdan öyle çıktı. Bazı kişilerin yaptığı, tümüne mal edilmez. Haklısınız...” dedi.