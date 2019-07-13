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Cübbeli çocuğun babası yeniakit.com.tr'ye konuştu: Davayı bütün özgürlük düşmanları için açtım

Cübbe giyen çocuğun fotoğrafını paylaşarak, "Çen büyüyüp yobaz mı olcan..." yorumunu yapan kadın hakkında suç duyurusunda bulunan baba Cuma Avcı, “Dava açarken o kadını değil, küçücük bir azınlık olan tüm özgürlük düşmanlarını hedef aldım." dedi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:08
Cübbeli çocuğun babası yeniakit.com.tr'ye konuştu: Davayı bütün özgürlük düşmanları için açtım

 Taha Emre Özdemir  Ankara  Twitter üzerinde cübbe giyen 6 yaşındaki çocuğun fotoğrafını paylaşarak "Çen büyüyüp yobaz mı olcan..." yorumunu yapan kadın hakkında suç duyurusunda bulunan baba Cuma Avcı, yeniakit.com.tr'ye konuştu. Avcı, “Bu giyim tarzı benim inancımın gereği. Mevla tüm insanlara irade vererek herkesi özgür bıraktı. Ben, inancıma uymayan bir giyim tarzına hiçbir zaman hakaret etmedim. Dava açarken o kadını değil, küçücük bir azınlık olan tüm özgürlük düşmanlarını hedef aldım.” dedi.

Söz konusu fotoğrafın 3 yıl önce çekildiğini belirten baba Cuma Avcı, "O fotoğrafı oğlum ve bir arkadaşımla beraber Beykoz'a Mahmut Efendi Hazretleri'ne ziyarete gittiğimizde çekmiştik. Yanımdaki arkadaşım 'Sosyal medyada paylaşabilir miyim?' diye müsade istedi. Ben de paylaş dedim. O kadın da artık nerden gördüyse oğlumun fotoğrafını paylaşmış ve bu yorumu yapmış." dedi.

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Din düşmanı kadının küstah paylaşımından dolayı sinirlerinin bozulduğunu söyleyen baba Cuma Avcı, şöyle konuştu:

"Biz yetişme tarzımız sebebi ile argo kelime dahi kullanmayız. Çocuğumun paylaşılan resminin altında yüzlerce küfür var. Bu durum da ister istemez hem moralimi bozdu hem de sinirlerimi."

'Hayatım boyunca inancıma uymayan giyim tarzlarına hakaret etmedim'

"Ben dava açarken o kadını değil, tüm İslam düşmanlarını hedef aldım." diyen Avcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz sarığı Peygamber Efendimiz (SAV)'in sünneti olarak takıyoruz. Bizim tüm ecdadımız, tüm Allah dostları böyle giyindi. Yaradanımız insanlara irade vererek özgür bıraktı. Ben hayatım boyunca, inancıma uymayan giyimdeki kimseye hakaret etmedim. Oğluma hakaret eden bu zihniyetin Türkiye'de çok ciddi bir azınlık olduğunu düşünüyorum. Dava açma sebebim de bu azınlığın aklını başına alması umudumdandır. Onların özgürlükleri bizim sınırlarımıza geldiği noktada biter."

'Fotoğrafı ve hakaret dolu mesajını hala kaldırmadı'

"Kadın hala paylaştığı fotoğrafı ve hakaret dolu mesajını kaldırmadı." diyen Avcı, "İnsanlar yorum yaparak oğluma ve inancımıza hakaret etmeye devam ediyor. Bu kadın Alevi olduğunu da gündeme getirdi. Benim Alevi ya da Atatürkçü, CHP'li arkadaşlarım var. Onlar bana ya da oğluma hiçbir zaman bu hakaretleri etmedi. Bakın toplumun her kesimi bu kadına tepki göstermeli. Bugün benim giyim özgürlüğümü kısıtlamak isteyen yarın başka sebeplerle başka özgürlükleri de kısıtlamak ister." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:08
  1. Ankara
  2. Cuma Avcı
  3. cübbe
  4. cübbeli çocuk
  5. dava

YORUM YAZ

  • Kenan YakutKenan Yakut14 dk önce
    bunlara ne anlatsan anlamazlar çünkü bir kere onlar sadece kendilerine özgürlük isterler gerisi banane derler Rabbim ıslah etsin
  • ergunergun18 dk önce
    sende islam düşmanı peygamber düşmanı kafir olmussun biz sana bişi diyos mu
  • ahmetahmet19 dk önce
    boyle hasta zihniyetliler sikii gorunce hemen yavsar, korkar, ozur, inkar, yam cizmekvs ile cezadan yirtmaya calisir...sakin uzlasmayin veyabuna ders olacak sosyal calisma, mesela camilerde 3 ay boyunca temizlik yapmak vs gibi ceza karsiliginda affedin muhterem kardesim
  • kalelikaleli20 dk önce
    sevgili kardeşim bu tür alçaklara sesimiz çıkmaya çıkmaya bu hallere düştük halen başörtüsünü hazmedemeyen güruh var.müslümanlara camiye düşman güruh var.hakkınızı sonuna kadar savunmalısınız hakkınızı aramalısınız.

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