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Gündem Cübbeli Ahmet’ten üzen sözler! Yapma be hocam, yapma bunu
Gündem

Cübbeli Ahmet’ten üzen sözler! Yapma be hocam, yapma bunu

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İmam Hatip okullarını eleştirdi. İmam Hatiplerde okuyan çocukların başka inançlara ilgi gösterdiğini söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Ben bütün Müslümanlığımı Mahmut Efendi'ye borçluyum. İmam Hatip'e gitseydim ne olacaktım şimdi bilmiyorum. Benim potansiyelim de olabilirdi. Ağzım laf yapıyor çünkü. Çok tehlikeli bir durum" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 12:42:00 -
Cübbeli Ahmet’ten üzen sözler! Yapma be hocam, yapma bunu

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İmam Hatip okullarını eleştirdi. İmam Hatiplerde okuyan çocukların başka inançlara ilgi gösterdiğini söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Ben bütün Müslümanlığımı Mahmut Efendi'ye borçluyum. İmam Hatip'e gitseydim ne olacaktım şimdi bilmiyorum. Benim potansiyelim de olabilirdi. Ağzım laf yapıyor çünkü. Çok tehlikeli bir durum" dedi. 

Yeni nesil arasında deizm ve ateizmin giderek yaygınlaştığını söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Gidiyor deist oluyor, ateist oluyor. Allah Resulü'nü inkar merkezleri olmuş bu mektepler. Biz nasıl 'Mekteplerin yanındayız' deriz, nasıl destekleriz? Böyle bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı. 

Cübbeli Ahmet Hocaefendi'nin söz konusu açıklamaları, imam hatiplere ve ilahiyat fakültelerine saldırmak için hazırda bekleyen medya tarafından allanıp pullanarak okuyucularına sunuldu.  

 

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Yorumlar

Selam

Doğru söylemiş hocam o okullarda maalesef durum öyle okuyan tanıdıklarım var niye inkar ediyorsunuz

Yaso

Ya hu ..... Bu şaklaban herif gibi kactane geldi gitti... Müslüman uyan uyan !!!! Bu adamlar doğudaki herkesin bildiği “haham hoca” denilen tipler... 8 söylediği kitaptan ( kamuflaş) 1 söylediği şeytandan 1 söylediği yalan ...... Arkasinda avanak bi cemaat. kendi rus kızlarla jetskeey evde altinkaplama trabzan. Tvde din düşmani tiplerin programlarina koşarak gider. Onlarla ayni fikirde konuşur. Sende ona hocamde ,,,, eyvah eyvahh yarin peygamberliğini ilan ederse gene peşinden giden olur .... görürsünüz.
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