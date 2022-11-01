Cübbeli Ahmet’ten üzen sözler! Yapma be hocam, yapma bunu

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İmam Hatip okullarını eleştirdi. İmam Hatiplerde okuyan çocukların başka inançlara ilgi gösterdiğini söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Ben bütün Müslümanlığımı Mahmut Efendi'ye borçluyum. İmam Hatip'e gitseydim ne olacaktım şimdi bilmiyorum. Benim potansiyelim de olabilirdi. Ağzım laf yapıyor çünkü. Çok tehlikeli bir durum" dedi.

Yeni nesil arasında deizm ve ateizmin giderek yaygınlaştığını söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Gidiyor deist oluyor, ateist oluyor. Allah Resulü'nü inkar merkezleri olmuş bu mektepler. Biz nasıl 'Mekteplerin yanındayız' deriz, nasıl destekleriz? Böyle bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hocaefendi'nin söz konusu açıklamaları, imam hatiplere ve ilahiyat fakültelerine saldırmak için hazırda bekleyen medya tarafından allanıp pullanarak okuyucularına sunuldu.