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Cübbeli Ahmet'ten 'psikolojik hasta' diyen Levent Üzümcü'ye cevap geldi

Cübbeli Ahmet, kendisine hakaret eden Levent Üzümcü'ye cevap verdi.

26 Ekim 2018 Cuma 00:47

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 'protez kol' öpmesi nedeniyle kendisine 'psikolojik hasta' diyerek hakaret eden Levent Üzümcü'ye "Evet, psikolojik sorunlarım var, ben ahirette ne hesap vereceğim diye düşünüyorum. Benim psikolojik sorunum olmaması mümkün mü? Adam demiş ya, benim demiş hiç derdim yok, öbürü de demiş ki ona ne mutlu aklın yok demiş. Aklın yoksa psikolojik sorunun da olmaz. Çünkü aklı olmayan ahireti, ölümü, bir şeyi düşünmez ve dert etmez" diyerek cevap verdi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 00:47
  1. Cübbeli Ahmet Hoca
  2. Levent Üzümcü

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