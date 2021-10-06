Cübbeli Ahmet Hoca'yı sinirlendiren soru

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, 30 Eylül'deki sohbet programında kendisine yöneltilen 'Ne zaman deprem olacak' sorusuna sinirlenerek, "Ben ne bileyim kardeşim, arkeolog değilim"cevabını verdi.

“Deprem ne zaman?” şeklindeki sorulara Tirmizî Hadîs-i Şerîfi ile cevap veren Cübbeli Ahmet, şu ifadeleri kullandı: “Şimdi depremi bana soruyorlar. Ya ben ne bileyim kardeşim. Arkeolog değilim, Kandilli Rasathanesi'nden şey değilim. Onlar da bilmiyor ki... Dolayısıyla saniyelerle yarışıyorlar. Bu itibarla büyük İstanbul depremi ne zaman olacak diye soruyorlar. Soruyorlar bizim arkadaşlar bana hocam sen bilirsin diye... Ya ben ne bileyim. Bak ben sana 15 tane kötü hastalıktan bahsettim. Bu 15 tane kötü hastalık bu toplumda varsa, yaklaştı zelzeleyi bekleyin. Hadis öyle diyor sonunda.”