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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca’ya saldırı anı kamerada
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’ya saldırı anı kamerada

Yeniakit Publisher
2024-09-08 00:58:00 -

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, gittiği bir sohbet çıkışında saldırıya uğradı. Saldırı anına ait görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de bir dernekteki sohbet programına katılan Cübbeli Ahmet dernek çıkışında yumruklu saldırıya uğradı. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındı. Yumruklu saldırı anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Cübbeli Ahmet'in uğradığı saldırı resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

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