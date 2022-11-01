Cübbeli Ahmet Hoca'ya çok sert İmam Hatip tepkisi! "Şakşakçılığı kovalayan Cübbeli..."

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CNN Türk canlı yayınında İmam Hatip okullarının deist ve ateist yetiştirdiğini söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca'dan yeni bir çıkış geldi.

Cübbeli Ahmet Hoca, yine İmam Hatip okullarını eleştirdiği açıklamasında, "Ben bütün Müslümanlığımı Mahmut Efendi'ye borçluyum. İmam Hatip'e gitseydim ne olacaktım şimdi bilmiyorum. Benim potansiyelim de olabilirdi. Ağzım laf yapıyor çünkü. Çok tehlikeli bir durum." ifadelerini kullandı.

Damadının ağabeyinden çok sert eleştiri!

Cübbeli Ahmet Hoca'ya en sert tepki damadının ağabeyi Muhittin Palazoğlu'ndan geldi. "Benim bildiğim İmam Hatip'te adalet ve saygı öğretilir. O ruhu bilmeyenler bu okulları ağızlarına pelesenk etmesinler." diyen Palazoğlu, "Her fikrin iyi/kötü temsilcisi var. İyiyi değil, menfaat ve şakşakçılığı kovalayan Cübbeli su üstünde kalmak için her dala sarılıyor." ifadelerini kullandı.

Palazoğlu mesajının devamında ifadelerini daha da sertleştirdi:

Bugün Cübbeli'nin yaptığı, sözde haklarını savunduğu kardeşlerine hakarettir. Sarığın cübbenin altına saklanıp şakşakçılık yapmaktır. Gülşen sürecini görünce Cübbeli'nin yaşaması muhtemel acziyetini ibretle takip edeceğim… Yazık…