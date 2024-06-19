Cübbeli Ahmet Hoca'nın şaşırtan 'Diamond Tema' sessizliği!

Tema için İslam Peygamberi Efendimiz'e (sav) yönelik sınırları aşan sözleri sonrasında yakalama kararı çıkartıldı.

Diamond Tema Peygameberimize (sav) yönelik hakaretinin ardından Arnavutluk'a kaçtı.

Firari Tema'ya ilk tepki Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi. Destici, Peygamber Efendimiz'e (sav) hakaret etmenin "ifade özgürlüğü" kapsamında kabul edilemeyeceğini söyledi. Öte yandan konunun laikçi kesim tarafından çarpıtıldığını ifade eden Mustafa Destici, "Bu serseri 'şeriata karşıyım' dediği için savcılık soruşturma başlatmadı. Hiç kimse bunu 'şeriat istiyordu' 'şeriat istemiyordu' tartışmasına çevirmesin. Burada mesele şeriat meselesi değil Peygamberimize (sav) hakaret meselesidir." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile partinin gençlik kolları ve CHP'li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Peygamberimize (sav) hakareti "laiklik" maskesiyle örtmeye çalışarak, dini hassasiyeti olan kesimin tepkilerini hedef aldı.

Öte yandan laikçi sözde hocalar İhsan Eliaçık, Cemil Kılıç ve Edip Yüksel gibi isimler de birlikte hareket ederek Diamond Tema'yı savunan açıklamalarda bulundu.

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Cübbeli Ahmet Hoca İslam düşmanlarına karşı neden sessiz?

Türkiye'nin hemen her gündem maddesinde açıklamada bulunan Cübbeli Ahmet Hoca ise şaşırtan bir sessizliğe büründü.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın Efendimiz'e (sav) hakaret edenlere karşı sessiz kalarak konuya hiç girmemesi şaşkınlıkla karşılandı.

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