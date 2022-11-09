Cübbeli Ahmet Hoca'nın karşısında CHP'li Kaftancıoğlu'nun yanında durmuştu! Nagehan Alçı hezimet sonrası özür diledi

yeniakit.com.tr

Cübbeli Ahmet Hoca'nın CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun ekibine karşı destek verdiği İTO Başkanı Şekip Avdagiç, seçimleri büyük bir farkla yeniden kazandı. İTO tarihinin en yüksek katılımlı seçiminden güçlenerek çıkan Avdagiç'in zaferi sonrası Nagehan Alçı özür dilemek zorunda kaldı.

Nagehan Alçı CHP'den yana saf tuttu

Türkiye'nin en büyük odası olan İTO'da yapılacak seçimler öncesi safını belli eden Nagehan Alçı, CHP'nin sandıkları patlattığını, AK Parti'nin ise büyük bir hezimet yaşadığını iddia ederek şu paylaşımda bulunmuştu:

"İstanbul Ticaret Odası'nda zafer CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun diyebiliriz. Buradan dönüş imkansız. Arada çok büyük fark var. CHP örgütü resmen sandıkları patlattı. İTO'da Şekib Avdagiç yönetimi yani AK Parti büyük bir hezimet yaşıyor"

Alçı'nın iddiasının aksine AK Parti'nin sandıkları patlatarak CHP'ye hezimet yaşattığı seçim sonuçları sonrası Alçı sosyal medyada dalga konusu oldu. Gazeteci etiğine aykırı şekilde 'duyumla' hareket ettiğini belirten Alçı, yeni paylaşımında özür diledi.

Siyaset dünyasına yakın olduğunu iddia ettiği mesajında şu ifadeleri kullandı.

"Tüm okurlarımdan özür diliyorum. Ticaret alemi gibi bilmediğim bir dünya hakkında kimden bilgi gelirse gelsin yazmamalıydım. İnsan bilmediği konuya girmemeli. İTO’nun eski başkanı İbrahim Çağlar’a yakın ve de koyu AK Partili olan bir çevreden aldığım bilgiler yanlışmış maalesef.

Siyaset dünyasına ne kadar hakimsem ticaret dünyasına o kadar uzak bir insanım. Hiç bu konuya girmemeliydim. Yeniden herkesten özür diliyorum. Habercilik şehvetiyle bana gelen bilgiyi doğru zannettim. Şekib Avdagiç-İbrahim Çağlar olayını da hiç bilmiyordum…"