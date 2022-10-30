Cübbeli Ahmet Hoca'nın eniştesinden Zafer Partisi kararı!

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından 29 Ekim'e özel bir video paylaştı. Özdağ, ehl-i sünnet cemaat ve tarikatlar ile bazı hocaları hedef aldı.

Partinin 2 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirdiği 1'inci Olağanüstü Büyük Kongresi’nde Genel İdare Kurulu üyesi seçilen Cübbeli Ahmet Hoca'nın eniştesi Mustafa Arabul, Ümit Özdağ tarafından paylaşılan videoya tepki göstererek partiden istifa etti. Arabul istifa sebebine ilişkin açıklamasında, Özdağ'ın paylaştığı videoda Cübbeli Ahmet Hoca ile İsmailağa Cemaati'nin "Cumhuriyet düşmanı" gibi gösterildiğini söyledi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın fotoğraflarını kullandı

Mustafa Arabul, "Türkiye'de birçok Cumhuriyet karşıtı varken ülkesini seven Cübbeli Ahmet ve Mahmut Hoca'nın orada olması yanlıştı." dedi.

Irkçı Ümit Özdağ, 29 Ekim için Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Atatürk'e düşmanlık yapanlar ancak bir mağlubiyeti yaşayacak zavallılardır. Atatürk için yapabileceğiniz bir tek şey var; sevin ve saygı gösterin! Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!" ifadelerini kullanarak, görüntülerde Cübbeli Ahmet Hoca'nın fotoğraflarına yer vermişti.