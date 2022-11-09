Cübbeli Ahmet Hoca'nın desteklediği aday seçimi kazandı!

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Yaklaşık 700 bin üyesi olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) 21’inci dönem seçimlerini mevcut Başkan Şekip Avdagiç kazandı.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın "destekleyin" çağrısında bulunduğu Avdagiç, 273 kişilik meclise 195 üye ile girdi.

Seçim zaferinden sonra sosyal medyadan açıklamada bulunan Başkan Şekip Avdagiç, şu ifadeleri kullandı:

İTO tarihinin en yüksek katılımlı seçimini yaşadık. Türk iş dünyasının yüz akı İTO, 140 yıllık geleneğine yaraşır şekilde, 21. Dönem organlarını oluşturacak seçimi geride bıraktı. İstanbul Ticaret Odası üyeleri, bir kez daha İTO’nun akl-ı selimin kalesi olduğunu ortaya koydu.

Sandık sonuçları elimize ulaştı. Şunu söylemek isterim ki 81 meslek komitesinde, kâhir ekseriyetle seçimi kazanmış bulunuyoruz. İstanbul iş dünyası, son 4 yılda ortaya koyduğumuz icraatları onaylamış, aynı hız ve rotada bize yeniden güç vermiştir.

Şunun altını özellikle çizmek isterim: Seçim dönemi geride kaldı. Seçim döneminde olanlar da, söylenenler de, orada kaldı. Bütün İstanbul iş dünyasını ve üyelerimizi kucaklıyoruz. Bütün Meclis üyelerimizi kardeşimiz olarak görüyoruz, onlara yol arkadaşlarımız diye bakıyoruz.

Biz şimdi, yeni ve beyaz bir sayfa daha açıyoruz. Tıpkı 20’nci Dönemde olduğu gibi, 21’inci Dönemin bu tertemiz sayfasını da Meclisimizde birlikte çalışacağımız arkadaşlarımızla dolduracağız. İnanıyorum ki, İstanbul’a ve Türkiye’ye hizmet yolunda çok önemli şeyler yapacağız.