Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'yanmaz kefen' açıklaması!

İsmailağa Cemaati'nin tanınan isimlerinden ve kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, daha önce tartışmalara neden olan 'yanmaz kefen' konusu ile ilgili konuştu. Kefenlerin talep üzerine tasarlandığını anlatan Ünlü, kendisine bile ayıramadığını anlattı.

Yazar Murat Ağırel ile konuşan Ahmet Mahmut Ünlü, tartışmalara konu olan ve 200 TL'den satılan 'yanmaz kefen' ile ilgili olarak "Ben yanmaz kefen diye bir şey konuşmadım. Allah senin ameline bakar, sen bozuksan seni kimse kurtarmaz. Onu da yanmaz kefen olarak sundular" dedi.

"Bursa’da satan bir adam durumu istismar etti"

Yanmaz kefen diye bir şey söylemediğini belirten Ünlü, şunları söyledi:

"Kefen bir kere talep üzerine yapıldı. Ceylan derisi, safran mürekkebi, Allah’ın bazı isimleri filan yazıldı. Kaynaklarım da bunlar var. Kitaplarım var, bu yüzden talepler geldi. Kendime bile kenara bir kefen bile ayırmadım. Ama hazırlamam lazım. Bunların birçoğu hediye dağıtıldı. Fiyatı 200 TL olarak belirlenmişti. Yani iki katı ilmek ile yapıldı. Bunları Bursa’da 380 TL’ye satan biri ortaya çıktı. Bu konu dile getirildi. Bana hesap sorulmaya başlandı. Bu kefenler sipariş üzerine yapıldı, satışı filan olmadı. Bunu Bursa’da satan adam durumu istismar etmiştir. Bunlara ben lanet ediyorum. Su dağıttık, adam suyu almış Tokat’ta satıyor. Ben tanımam etmem. Telefon geldi. Şimdi su işi çıktı. Allah lanet etsin ya. Olmuyor böyle. Ben kaynaksız bir iş yapmadım. Bu kefenler ismi yazılan kişilere iletildi. Satışı yok, ikinci baskısı yok. Ben yanmaz kefen diye bir şey konuşmadım. Allah senin ameline bakar, sen bozuksan seni kimse kurtarmaz. Onu da yanmaz kefen olarak sundular."