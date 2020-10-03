Cübbeli Ahmet Hoca'dan Türkiye'deki Ermenilerle ilgili önemli uyarı!

Cübbeli Ahmet Hoca, Ermenistan ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"PKK da orada, merak etme, suyundan da koy." ifadesini kullanan Cübbeli Ahmet Hoca, "İran, Ermenilere yardım için tank da gönderdi. Müslümanı da bırak, Azerbaycan'daki insanlar ekseriyetle Şii mezhebinden, Müslüman. İran da resmi olarak aynı mezhepten. Ama Türk düşmanlığına karşı, gavur dostluğu göstermek için, Ermenistan'la, Rusya ile, Putin'le anlaştı." dedi.

İran'ın, ülkesindeki PKK'lı teröristleri de paketleyip Ermenistan'a gönderdiğini belirten Cübbeli Ahmet Hoca, "PKK öyle montajlama müsait bir argüman ki, nerede bir gavur var onun yanındalar. Müslümana karşı, vatanını savunana karşı, kendi yurdunda ikamet etmek isteyen vatandaşa karşı, işgalci, gaspçı, katil, cani, terörist PKK, PJAK, PYD neyse, bunların hepsi... İran da bunlarla beraber. Hepsi de Ermenilerle beraber. Hepsi de cehennemdekilerle beraber. Hepsinin canı cehenneme." diye konuştu.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın kendi toprağı. Ermeniler Hocalı'da katliam yapıp çoluk çocuğu kestiler." dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Ermenistan, Osmanlı'ya soykırım yaptı." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın durup dururken yine Azerbaycan'a saldırdığını belirten Cübbeli Ahmet Hoca, "İşgal ettikleri topraktan bir de bu tarafa saldırıyorlar. Adam geri almak istiyor şimdi" dedi.

Türkiye'deki Ermenilerle ilgili önemli uyarı!

Cübbeli Ahmet Hoca, "Türkiye'nin içinde Ermeni vatandaşlarımız var. Ermenistan'ın bu yaptığından razı değiller. Tabii ki onlar bizim vatandaşlarımız. Dolayısıyla onlarla ilgili bir sorunumuz yok. Onlara karşı bir tepki göstermek, hakaret etmek, dışlamak, haşlamak, Türkiye'de de yaşayanlar var. Bunları yapmamız doğru değil, caiz değil, helal değil. Çünkü bu adamların ne suçu var? Ermenistan'da bulunan birçok Ermeninin de bu işte rızası yok. Onun için halkın tümüne terörist gözüyle bakma." ifadelerini kullandı.