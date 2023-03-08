Cübbeli Ahmet Hoca'dan Saadet Partisi ile ilgili olay sözler! İran detayı gündeme oturacak! Herkes şaştı kaldı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlenmesini İran'ın istediğini iddia etti. Saadet Partisi'ni (SP) İrancı ilan eden Cübbeli Ahmet, SP için iki de yeni slogan buldu.

İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın o açıklamalarından satır başları...

Saadet Partisi niçin İrancı?.. Erbakan İrancı mıydı?

- Benim Saadet Partisi ile ne işim var? Saadet Partisi niçin İrancı?.. Erbakan hoca İran'la ilgili muhalefetini sürdürürdü. İran'a ilgili neler dediğini ben kulağımla duydum.

- Bunlar Erbakan Hoca'nın yolunda değil. Saadet Partisi'nin adayı kim?. Kemal Kılıçdaroğlu... Meral Akşener'inki Kılıçdaroğlu değil. Saadet Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'illa siz olun' diye teşvik ediyor.

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Saadet'le Kılıçdaroğlu'nun irtibatı İran

- Peki İrtibat nereden anlıyor musunuz? (-Ben şöyle düşünüyorum, aldığım kulis bilgisine göre konuşmuyorum) İrtibatları İran... Biraz zor anlarsınız siz, sizin jeton biraz geç düşebilir. İran... Saadet... Kılıçdaroğlu...

Saadet Partisi'ne yeni slogan buldu

- Saadet Partililer, 'İstanbul seçimini biz kaybettirdik' diyorlar. Bir kişi acil butonuna asıp treni durdurmuş. Kim yaptı denince de 'Agan, hem de tek kollan' demiş.

- Saadet Partisi'nin de sloganı bu olsun. 'Agan hem de tek kollan'... 'Batıla anahtar, hayra kilit'... Allah şerlerinden muhafaza etsin... Rey veren, halen Erbakan'ın yolunda sananlara da Allah şuur versin...