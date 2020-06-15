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Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Pençe-Kartal Operasyonu mesajı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medya hesabından Pençe-Kartal Operasyonu ile ilgili paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:02:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Pençe-Kartal Operasyonu mesajı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Twitter hesabından Pençe-Kartal Operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Paylaşımında görsele de yer veren Ahmet Mahmut Ünlü,

‘Pençe Kartal Operasyonuyla Kuzey Irak’taki terör mevzilerini yerle bir eden Kahraman Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler diliyoruz! Kalbimiz ve dualarımız askerlerimizle’ dedi.

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