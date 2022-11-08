Cübbeli Ahmet Hoca'dan olay açıklama: Bağımsız olarak seçime girersem...

“Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı TV100 canlı yayınında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Cübbeli Ahmet Hoca, “Ben bağımsız girsem kazanırım, birçok yerden.” dedi.

TV100’de ekrana gelen Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına bağlanan “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde bir sohbetinde İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimleri üzerine bir açıklamada bulunarak mevcut başkan Şekip Avdagiç’e işaret ederek destek istedi.

Cübbeli Ahmet’in sözleri gündem olurken bu akşam katıldığı canlı yayında konuya ilişkin de açıklamada bulundu.

Ahmet Mahmut Ünlü, TV100 canlı yayınında siyasete dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ahmet Mahmut Ünlü, “Ben bağımsız girsem kazanırım, birçok yerden.” derken sözlerinin devamında “Ben o işlere hayatta girmem.” dedi.

Bağımsız girsem kazanırım

Hacı Yakışıklı’nın “Siyasetin alanına bu denli girmeniz ne kadar doğru?” sorusuna Ahmet Mahmut Ünlü, “Ben bağımsız girsem kazanırım, birçok yerden. Ben o işlere hayatta girmem. Allah'ta büyük konuşturmasın. Şu anda desen ki bütün Türkiye'yi sana teslim ettik sen yönet, vallahi billahi hiç gireceğim iş değil.” cevabını verdi.