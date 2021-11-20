Cübbeli Ahmet Hoca’dan Mehmet Özhaseki açıklaması: Başımıza taş yağmıyorsa şükredelim

“Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin’nin LGBT’li sapkınla ilişkin sözleri sonrası sosyal medya hesabından isim vermeden açıklamalarda bulundu.

Yeni çekilen bir sohbet videosunu “‘Ehli kitap’ dediği Rusya Devlet Başkanı Putin’in ‘Ben hayattayken eşcinselliğe geçit yok’ başlığıyla Twitter hesabından paylaşan Cübbeli Ahmet Hoca, “Kitâb Ehli olan Putin: "Ben hayattayken eşcinselliğe geçit yok!" derken kitapsız bâzı İslâmcılar(!) Allâh'ın en büyük haramlarından olan eşcinsellik için "Biz onların tercîhine saygı duymalıyız" diyorsa başımıza taş yağmadığına şükredelim.” dedi.

Sapkınlığa karşı Müslüman toplumun hep birlikte karşı çıkması gerektiğine işaret eden Cübbeli Ahmet Hoca, eleştirilerini şöyle sıraladı:

“Eşcinsellik, lezbinbiyenlik şuan memlekette revaçta. Bunlar şovmenlik yapıyor. Bunlar milyon liralık para kazanıyor. Kimse bunlara ‘durun, etmeyin, yapmayın, böyle kırıtarak konuşmayın, bizi çoluk çocuğumuzu perişan ettiniz’ demiyor. Ondan sonra bereket bekliyoruz.”

“Kendi kendine ne günah işliyorsan Allah’la senin aranda beni alakadar etmez”

Bazı sapkınların sosyal medya hesaplarından paylaştıklarına dikkat çekerek eleştiren Cübbeli Ahmet Hoca, paylaştığı videoda sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadın kadınla lezbiyenlik ettiğinin resmini paylaşıyor, ondan sonra Milli Takımda oynuyor. Biz itiraz ediyoruz. Bize ‘ne fitne çıkarıyorsun’ diyorlar. Kendi kendine ne günah işliyorsan Allah’la senin aranda beni alakadar etmez. Ama sen internete koyup da niye bütün milletin kızını gelinini bu işlere teşvik ediyorsun? Lezbiyenlik, eşcinsellik şu anda memlekette revaçta. Bunlar şovmenlik yapıyor. Bunlar milyon liralık paralar kazanıyor. Kimse bunlara ‘durun, etmeyin, yapmayın, böyle kırıtarak konuşmayın, bizi çoluk çocuğumuzu perişan ettiniz’ demiyor. Ondan sonra bereket bekliyoruz. Yetkililer de bunlara madalya takarsa, olacağı bu! Bereket kalmıyor. Ondan sonra Doğu Perinçek’le anlaşmak durumunda kalıyoruz. Doğu Perinçek bunlara karşı çıkıyor. Ben şimdi Doğu Perinçek ‘Allah bir’ derse ben ‘iki’ mi diyeceğim ya! Ben de ‘doğru konuşuyorsun’ diyorum…”

Mehmet Özhaseki’den ‘Sapkınları tasvip etmemiz mümkün değil’ açıklaması

Öte yandan bir TV programında, sapkınlara ilişkin söylediği sözler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, sözlerinin çarpıtıldığına ifade ederek, "Bir TV kanalında yaratılıştan kaynaklanan farklı bireylerle ilgili söylemiş olduğum sözler, tamamıyla bağlamından koparılıp başka mecralara çekildi. Çok uzun süren bir röportaj yayın süresi dikkate alınarak kısaltıldığında bazen vermek istediğiniz ana mesaj kayboluyor. Kainatı ve insanları Allah yaratmıştır. Yaratan hiçbir şeyi boş ve anlamsız yaratmamıştır. Yaratılan her şeyde bir hikmet vardır. İnsanoğlu için yaratılıştan gelen farklılığın ve rahatsızlığın (hünsa) kınanacak bir tarafı yoktur. Onlara saygı duymak esastır ve başımızın üstünde yeri vardır. Ancak sonradan yapılan geleneklerimize, göreneklerimize, inanç değerlerimize aykırı olarak tercihen yapılan ve aile kurumumuzu ifsat eden birtakım sapkınlıkları tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Konuşmamın bütününde verdiğim ve anlatmak istediğim mesaj buydu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." demişti.