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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan kötü haber! "Tüm çevrenize duyurmanızı rica ediyoruz" diyerek açıkladılar
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan kötü haber! "Tüm çevrenize duyurmanızı rica ediyoruz" diyerek açıkladılar

Yeniakit Publisher
2024-03-25 20:59:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca'dan kötü haber! "Tüm çevrenize duyurmanızı rica ediyoruz" diyerek açıkladılar

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den kötü haber geldi. Ahmet Hoca'nın kalp rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçireceği öğrenildi.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün sosyal medya hesabından bir duyuru yapıldı.

Duyuruda, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sağlık durumuyla ilgili bilgi verildi.

İşte o açıklama:

DUYURU! Cübbeli Ahmet Hoca kalp rahatsızlığından dolayı şu anda anjiyo operasyonu olacaktır, dolayısıyla yarın Bursa Sohbeti'ne gelemeyecektir, tüm çevrenize duyurmanızı rica ediyor.

İnşallah Lâlegül TV, Lâlegül FM ve YouTube kanalımızdan Canlı olarak takip edebilirsiniz.
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Haftalık sohbetini ise perşembe akşamı HAYDER Kültür Merkezi’nde iftara 45 dk. kala inşallah yapacaktır.

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