Cübbeli Ahmet Hoca'dan koronavirüs çıkışı! 'Katil olursun'

Haber Global televizyon kanalında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın 'Az Önce Konuştum' programına katılan Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü kızının düğününe yapılan eleştirilere cevap verdi.

Mahmut Ünlü, düğüne ilişkin yöneltilen soruya şu yanıtı verdi:

Kız düğününü erkek tarafı yapıyor, ben yapmıyorum. Düğünde erkek tarafı ısrarcı oldu. Ben yapmayın desem yanlış anlaşılırdı. İzinler alınmış.Ben iki maske taktım bir köşeye oturdum. Kızının düğününe gitmemek olur mu? Kadınlara haremlik selamlık yapılmış. Oradaki kadınlar çarşaflı kadınlar bunları gazeteye verdiler. Erkek tarafının bize verdiği bilgi salon 3 bin kişilik ve şu kadar kişiye yer veriliyor. Yemek işi de olmadı. İzinler var dendi bu salonun sorumluluğunda. Ben mecbur gideceğim kızımın düğünü.

Programdan öne çıkan ayrıntılar şöyle:

'Bilerek virüs bulaştırıp birinin ölümüne sebep olan katil hükmündedir'

Kovid olduğunu bile bile gezip birinin ölümüne sebep olursan katil hükmündedir. Ecel değişmez ama katil olursun.

Evinde dur denilirken sen camiye gidersen olmaz. Eski senelere göre teravih yoğunluğu zaten son zamanlarda düştü. Diyanet "evde kılınsın" dedi. Bu uygun elbette. "Teravihe gideceğim" diye çıkacak, istismar edilecekti.

'Aşı orucu bozmaz'

"Hanefi mezhebine göre, aşı orucu bozmaz. Bozar diyen alimler de var. O yüzden eğer oruçken vurunduysanız, ramazandan sonra bir gün oruç tutun. Ama yine de zorunlu değilsiniz."