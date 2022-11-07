Cübbeli Ahmet Hoca'dan hükümete şok uyarı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Bursa’da gerçekleştirdiği sohbetinde ekonomik sıkıntılar ve siyasete ilişkin konuşurken ilginç çıkışlar yaptı. “Brezilya’da solcular kazanıyor buradaki solcular seviniyor ‘yakında biz de kazanacağız’ diye" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Nah kazanırsınız" dedi. Cübbeli Ahmet, "Tencere kaynamıyor. Bizim millet kimseye benzemez değişik bir millet ama tencere sıkıntı yapar yani. Biraz da gavurlar gelsin iktidara der mesela” ifadelerini kullandı.

Siz Brezilya’nın solcusu gibi değilsiniz ki!

Brezilya'da seçimleri solcu Luiz Inácio Lula da Silva'nın kazanmasına Türkiye'deki solcuların "sevindiğini" belirten Ahmet Mahmut Ünlü şunları söyledi: “Brezilya’da solcular kazanıyor buradaki solcular seviniyor ‘yakında biz de kazanacağız’ diye. Nah kazanırsınız. Siz Brezilya’nın solcusu gibi değilsiniz ki sizde her yol var. HDP’cilik var PKK’cılık var DHKPC’lik var ondan sonra 'solcuyuz solcuyuz'. Sosyalistim mosyalistim. Sosyalistsen bir ekmeği yarıya böl de komşuna ver. Ben de diyeyim ki fakire fukaraya acıyor. Sen olmuşsun eşkıya evinde bomba çıkıyor. Milleti öldürecek sosyalist olmuş. Bana mı yutturacaksınız.”

Bizim millette tencere sıkıntı yapar

Sözlerini ekonomiyi eleştirerek sürdüren Ünlü, “Bizim millet kimseye benzemez değişik bir millet ama tencere sıkıntı yapar yani. Bizim millette tencere sıkıntı yapar, 'Hoca kaynamıyor' der yani. Biraz da gavurlar gelsin iktidara der mesela. Bizim millet böyledir” dedi.