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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan Hikmet Efendi Hazretleri paylaşımı
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Hikmet Efendi Hazretleri paylaşımı

Cübbeli Ahmet Hoca, Hikmet Tuzkaya Efendi'nin vefatından sonra twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 20:44:00 - 2020-12-06 21:21:47
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Hikmet Efendi Hazretleri paylaşımı

Hikmet Tuzkaya Efendi'nin vefatına ilişkin bir dizi mesaj paylaşan Cübbeli Ahmet Hoca, "Mahmûd Efendi Hazretleri'nin çok sevdiği ve "Hikmet Efendi Meşâyıhtandır" buyurduğu, Sâmi Efendi Hazretleri'nin en büyük halîfesi, büyük velî, hak âşığı Hikmet Tuzkaya Efendi Hazretleri, Rahman Te'âlâ'nın rahmetine vâsıl olmuştur." dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca, merhum Tuzkaya Efendiye şöyle dua etti: "Allâh-u Teâlâ, kendisine rahmet-i vâsiası ile muâmele eylesin, derecelerini yüksek eylesin, makâmını âlî eylesin, şerîata ve tarîkata yaptığı büyük hizmetleri dergâh-ı âlîsinde kabûl eylesin."

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Yorumlar

iso

efendi hazretler. ne ya......
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