Cübbeli Ahmet Hoca'dan HDP'ye Hazine yardımı tepkisi! 'Haram zıkkım olsun'
HDP'nin hazine yardımlarına geçici bloke konulmasına dair kararın AYM tarafından kaldırılmasına isyan eden Cübbeli Ahmet Hoca, "Vergilerimizden bunlara giden paralar harâm zıkkım osun, çocuklarından çıksın." dedi.
Yeniakit.com.tr
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin hazine yardımlarına geçici bloke konulmasına dair kararı kaldırdı.
Cübbeli Ahmet Hoca, AYM'nin HDP kararına isyan etti.
"Anayasa Mahkemesi’nin HDP’ye para iâdesi karârına saygı duymuyorum." diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Vergilerimizden bunlara giden paralar harâm zıkkım osun, çocuklarından çıksın." dedi.
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