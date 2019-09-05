Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 31 Mart yerel seçimlerinde PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan CHP'nin 'HDP teröre destek vermiyor' tutumuna sert çıktı.

Cübbeli Ahmet Hoca, Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan ailelerin eylemleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca, CHP'li isimlerin HDP konusunda tutarsız olduğunu belirterek "Oğlu dağa kaçırılan kanser hastası bir ananın feryadı karşısında hala bazı CHP yöneticileri, HDP belediyeleri teröre destek vermiyor demeye utanmıyor mu?" dedi ve CHP'li isimleri şu soruyu sordu:

Bazı CHP'lilerin dediği gibi, HDP belediyeleri teröre destek vermiyorsa bu analar niçin onların kapısında ağlıyor? Bir kez olsun, tepki koyun.



