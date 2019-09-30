Cübbeli Ahmet Hoca'dan deprem çıkışı: Bu içkiden ve fuhuştan daha büyük bir günahtır

Cübbeli Ahmet Hoca, haftalık olarak düzenlediği sohbette, 26 Eylül'de meydana gelen İstanbul depremine ilişkin konuştu.

Cübbeli Ahmet Hoca, dayanıksız ev yapanlara çok sert çıkarak, "5 kuruş biraz para verirsen biraz rüşvet verirsen başına bir bela geldiğinde mesulü kim olacak. Çünkü Allah'ı unuttular. Namazı terk eden adam kendi karını düşünemez. Hep zarar eder. Yapılar dayanıksız, özen gösterilmeyerek, 2 kat fazla yapacağım diye bu yapılan evler yıkılıyor. Çocuk evin altında kalıyor. Bu 60-70 senelik işler, yasaklardan sakınılmıyor. İmar, imar, beton, beton, AVM, AVM... Alışveriş Merkezi'ni ne yapacaksın? Millet ölüyor işte. Takvadan korksaydı millet, bugün bu işleri hiç konuşmazdık. Bizde ne din var ne dünyalık. Demirden, çimentodan çalan müteahhitle ona ruhsat veren yetkililerin zulmü, içkiden ve fuhuştan daha büyük bir günahtır" dedi.

"Rüşvet işi ortadan kalksa..."

Türkiye'de denetleme işinin hakkıyla yapılması gerektiğini söyleyen Ahmet Hoca, "Rüşvet işi ortadan kalksa, denetleme deniyor. Denetleme yapılacak. Çimentosu, demiri, kumu denetlenmelidir. Çürük olan evleri kiraya vermek, satmak. Bu direk intihardır. Gavurlarda dünya var. Bizde ne din ne de dünya var. O adamlar işlerini Müslüman işi gibi yapıyor. Böyle bir terslik var işte" dedi.