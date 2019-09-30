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Cübbeli Ahmet Hoca'dan deprem çıkışı: Bu içkiden ve fuhuştan daha büyük bir günahtır

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul'da meydana gelen deprem ile ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

30 Eylül 2019 Pazartesi 21:34
Cübbeli Ahmet Hoca'dan deprem çıkışı: Bu içkiden ve fuhuştan daha büyük bir günahtır

Cübbeli Ahmet Hoca, haftalık olarak düzenlediği sohbette, 26 Eylül'de meydana gelen İstanbul depremine ilişkin konuştu.

Cübbeli Ahmet Hoca, dayanıksız ev yapanlara çok sert çıkarak, "5 kuruş biraz para verirsen biraz rüşvet verirsen başına bir bela geldiğinde mesulü kim olacak. Çünkü Allah'ı unuttular. Namazı terk eden adam kendi karını düşünemez. Hep zarar eder. Yapılar dayanıksız, özen gösterilmeyerek, 2 kat fazla yapacağım diye bu yapılan evler yıkılıyor. Çocuk evin altında kalıyor.  Bu 60-70 senelik işler, yasaklardan sakınılmıyor. İmar, imar, beton, beton, AVM, AVM... Alışveriş Merkezi'ni ne yapacaksın? Millet ölüyor işte. Takvadan korksaydı millet, bugün bu işleri hiç konuşmazdık. Bizde ne din var ne dünyalık. Demirden, çimentodan çalan müteahhitle ona ruhsat veren yetkililerin zulmü, içkiden ve fuhuştan daha büyük bir günahtır" dedi.

"Rüşvet işi ortadan kalksa..."

Türkiye'de denetleme işinin hakkıyla yapılması gerektiğini söyleyen Ahmet Hoca, "Rüşvet işi ortadan kalksa, denetleme deniyor. Denetleme yapılacak. Çimentosu, demiri, kumu denetlenmelidir. Çürük olan evleri kiraya vermek, satmak. Bu direk intihardır. Gavurlarda dünya var. Bizde ne din ne de dünya var. O adamlar işlerini Müslüman işi gibi yapıyor. Böyle bir terslik var işte" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 21:34
  1. İstanbul
  2. Cübbeli Ahmet Hoca

YORUM YAZ

  • KemalKemal8 dk önce
    Hocam sisen Balon cikarDeprem oldumu airbag gibi patlar. Insanlar kurtulur.. 
  • Tata TongaTata Tonga10 dk önce
    siyasete girecek iseniz cübbenizi çıkarmalısınız...
  • AbdullahAbdullah12 dk önce
    Bunu haber bile yapmayın Allah için
  • Tata TongaTata Tonga18 dk önce
    siyasete girme..işte bunlardan konuş.. müteahhit bile bile çimentodan, demirden kısarak yapıyor ve insanlar ölüyor iseadam öldürmekten ne farkı var? 1999 depreminde kimler cezalandırıldı?
  • CÜBBELİ CÜBBELİ 25 dk önce
    CÜBBELİ AHMET HOCAMIZIN ASKERLERİYİZ,SENİ ÇOOOK SEVİYORUZ HOCAM,YÜCE ALLAH-U TEALA SENİ HER TÜRLÜ ŞERDEN KORUSUN AMİN ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYİDİNA MUHAMMED VE ALA ALİ VE SAHBİHİ VE SELLİM

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