Cübbeli Ahmet Hoca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu adam için harekete geçilsin

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Diyanet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'dinsiz' diyen sözde ilahiyatçı Cemil Kılıç için çağrıda bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca, 30 Nisan'daki haftalık sohbetinde yaptığı açıklamada 'Diyânet'in ve Tayyip Bey'in inancını İslam dışı sayarak bölücülük yapan Cemil Kılıç'a cevâbı verilmeli' dedi.

İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın açıklamaları:

Cemil Kılıç denen adam çıkıp 'Diyanet, Müslüman değildir' diyor. Emevi diyor. Emevi Müslümanı diye bir şey mi var? Hepimiz Ehli-beytiz. Böyle bir şey olabilir mi? Cumhurbaşkanı'nın İslam dışı olduğunu söylüyor. Açık açık Cumhurbaşkanı'na kafir diyor. Diyanet'e kafir diyor. 'Cumhurbaşkanı'nın inanç yapısını İslam içinde görmüyorum' diyor. Diyanet bu adama dava açsın. Cumhurbaşkanı dava açsın. Bu nasıl bir zihniyettir? Sen 'Diyanet Müslüman değil' diyorsun. Sen Türkiye'nin yüzde 70-80'nine gavur diyorsun. Sonra DAEŞ gibi tekfirci olmayalım' diyorsun. Sen DAEŞ'e rahmet okutursun. Bu adamlar nasıl televizyona çıkıyor. Tam bir bölücü. Diyanet günahlardan bahsediyor. Eşçinsellerden bahsetmiyor. Eşcinsellikten bahsediyor. Diyanet tövbeye davet ediyor. Daha ne yapsın? Tele 1 kanalında çıkan bu adama dava açılsın. Diyanet'e ve Cumhurbaşkanı'na buradan sesleniyorum. Tayyip'e beye açıkça inançsız diyor. Bunlara 'Allah ihsan eylesin dersek' fazla ileriye giderler. Her şeye zıt bu adam. Tam bir bölücülük yapıyor.