Cübbeli Ahmet Hoca'dan çarpıcı açıklamalar: Annemi FETÖ katletti

Cübbeli Ahmet, FETÖ'nün annesini katlettiğini söyleyerek birçok kişinin ahını aldıkları gibi benim de ahımı aldılar diye konuştu. Tedavilerde ilim ile duanın birbirinden ayrılamayacağını belirten Cübbeli, son günlerde koronavirüsten korunmak için muska yazıldığını telefonla para karşılığı dua edildiği iddialarına ise tepki gösterdi.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bildiği Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Anneler gününden koronavirüsle mücadeleye kadar pek çok konuyu değerlendiren Cübbeli, anneler gününde annesiyle olan ilişkisini anlattı. Annesinin cezaevinde kendisini ziyaret ettikten sonra hüzünlendiğini ve sağlığının bozulduğunu anlatan Cübbeli, FETÖ'nün annesini katlettiğini söyledi.

İşte Cübbeli Ahmet'in programdaki sözlerinden bazı satır başları:

"Beni hapishanede görünce üzüldü ondan sonra da hastanelik oldu. Yemekten içmekten kesildi. Üç ayda erimiş. Biz ancak vefat haberini alabildik. Cezaevinden cenaze için izin aldık ama geceden gidilecekti ona da müsaade edilmedi. Bunların hepsi FETÖ'nün zulümleriydi."

"Annemi FETÖ katletti"

Anamın ahını aldılar. Annemin katili ilan ettim onları. FETÖ'cü savcılar bizi yargılayanlar hepsi hapishanede şimdi. Bir tane dışarıda yoktu. Annemi katlettiler, sebebi oldular. Herkesten ah almışlardır ama ben de kendi ahımı yaptım. Allah da onları ıslah etmedi. Son ayrılığımız hüzünlü oldu. Mezarda bırakmadılar beni. Güneş batmadan cezaevine yetişeceğiz diye. Kaçıyor muyuz arkadaş? Mezardan apar topar bizi götürdüler.

"Peygamber duası isteyen ana babasından dua alsın"

Annesi olanlar kıymetini bilsinler. Bir peygamber duası isteyenler anne ve babasının dua alsın. Ömür boyu bu duaların hayrını görecektir. O dualar çoluk çocuğunda da çıkacaktır. Onun anne babasına ilgisi, alakası, sevgisi, hürmeti, ikramı çoluk çocuğundan torunlarından ona dönecektir. Bu Allah'ın kaidesidir.

Anneler günü gibi bir günlük hediyelerle, arayıp sormalarla kutlamalarda değil. Onlar bizden ayrılana kadar dünya aleminden vuku bulana kadar ölümle her türlü ikram hürmet ve saygıyı şart koşuyor Kur'an! Allah'a kulluk ikinci ana baba geliyor.

Fatih Altaylı'nın sorusu: Bilime mi güvenelim duaya mı?

Bunları birbirinden ayırmayalım. Çünkü Allah bize iki türlü tedbir emrediyor. Kur'an Kerim'de ikisi de var. Bir ayetinde tedbirinizi alın, öbür ayetinde elinizle kendinizi tehlikeye etmeyin. Koranada kendimizi tehlikeye atmamak için karantinada duruyoruz, evden çıkmıyoruz. Bütün bunlar Kur'an emirleri.

Yine Kur'an-ı Kerim'de "Lokman'a hikmet verdik" diyor. Lokman kim? Tüm dünyanın bildiği Lokman Aleyhisselam. Şimdi hikmet ne? Eski tabirle hekim derlerdi doktora. Hikmet ise hekimin ilmi. Yani tıp! Tıp bilimini de biz öğrettik diyor. Dolayısıyla duayı da Kur'an emrediyor, "Dua edin ben sizin" için kabul edeyim.

"Koronanın da ilacı var"

Şifayı yaratan ancak Allah'tır. Allah da bize buyuruyor ki hem korunma tedbirlerinizi alın. Ölümle yaşlanmanın dışında koronanın da ilacı var. Bütün dünya şimdi aşısıyla uğraşıyor. Neden çünkü çaresi var. Kanserinde şekerinde var. Allah bunu indirmiş. Peygamberimiz tedavi olun diyor. Bazılarımız Allah'tan geldi diyor ama tedavinizi arayın.

"Hem ilacı içeceksin hem dua edeceksin"

Duada Allah'ın kaderindendir. Yani sen dua ederek Allah'tan şifa isteyerek o hastalığın gitmesini isteyerek Allah'ın kaderine müracaat ediyorsun. Dua da Allah'ın kaderidir, tedavide Allah'ın kaderidir. Şifayı yaratmadıktan sonra ne bilim, ne ilim, ne ameliyat fayda eder. İlla Allah yaratacak. Zaten ilacı alırken de bu duayı yaparsın. Hem hapını içeceksin hem de Yarabbi bana şifa yarat diye dua edeceksin. Aynı hap birine yarıyor diğerine yaramıyor.

"Bizi Allah muhtaç etti, sebepler alemi diye"

Duanın manası şudur. Yarabbi sen doktora ilim öğrettin. Sen ilaçlara tesir koydun, bitkilere tesir koydun. Bunu yaradan sensin ama senin istediğin kişiye faydalı kılıyorsun istemediğin kişiye fayda etmiyor. Bunu herkes görüyor. Burada yaratma devreye giriyor. Onun için sebeplere başvuracağız, ilime de başvuracağız. İlime, hekime, eczaneye muhtacız. Allah muhtaç etti, sebepler alemi diye. Bunu da ihmal edemeyiz. İki taraflı yapacağız. Kuş tek kanatlı uçmaz.

Korona duaları ve muskalar için ne dedi?

Ben siteye koydum. Hadisler ve ayetlerden dualar. Zaten web sitesi ücretsiz, parasız. İsteyen Allah'a yalvarsın. Allah'a yalvarmanın duaları burada.

Bazı şeyler duydum muskalar gibi. Bunlar tabii doğru şeyler değil. Bir de fırsatçılık oluyor. Sen kitap yazarsın, dualar koyarsın. Bunlara kaynak koyarsın. Bunlar alınır okunur, kitaptır.

Şu ara kimin neyi yaptığından haberi yok. İnternetin imkanlarını öyle şekilde kullanıyorlar ki değişik fetvalar veriyorlar. Bakıyorsun ayeti yanlış okuyor, manayı yanlış veriyor. İntihal çok yani çalmalar. Mesela bir kitaptan alıyor ama söylemiyor kendi bulmuş gibi. Bunların hepsi kul hakkı.

Bir de böyle insanların hastalık günlerini fırsata çevirip de şunu yaparsan korona sana kesin vurmazı kimse diyemez. Allah'a dua edilebilir. Her şeyi paraya döndürme şeyi maalesef. Denize düşen yılana sarılmış olabilir. Bunları tasvip etmem mümkün değil.