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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan Canan Kaftancıoğlu'na suç duyurusu!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Canan Kaftancıoğlu'na suç duyurusu!

Cübbeli Ahmet Hoca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kendisine çirkin sözler sarf ederek hakarette bulunan Canan Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 17:42:00 - 2022-11-08 18:24:59

 Yeniakit.com.tr 

Terör sevici Canan Kaftancıoğlu'nun, mevcut İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç'e karşı destekledikleri bir adayının olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Kaftancıoğlu tarafının desteklediği aday kazanırsa meydana gelecek bütün günahlara ortak olursunuz." uyarısı sebebi ile hedefe kondu.

Twitter hesabından Cübbeli Ahmet Hoca'yı çirkin sözler ve ithamlarla hedef gösteren CHP'li Kaftancıoğlu, "Görünen Nükteli Ahmet Hoca ve destekledikleri zor durumda. Nükteli ve benzerlerine haksız ihale, iş vermenin sevap kabul edildiği zeminde akıl, ahlak, adalet zemininde kalmanın günah sayılması çok anlaşılır. Nükteli Jetski’ye ters binip kaçmak yok ama Mavi mavi masmavi." dedi.

Hakaret dili kullandı!

Kaftancıoğlu ikinci mesajında da çirkin ifadelerini sürdürürek, şunları söyledi:

Nükteli birazdan Kaftancı’nın yazdıklarını beğenmek şu kadar, Rt etmek ise bu kadar günah diyerek fetva verebilir, uyarmadı demeyin. Papucumun cübbelisi.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CHP'li Canan Kaftancıoğlu hakkında "hakaret" sebebi ile suç duyurusunda bulundu.

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