Cübbeli Ahmet Hoca’dan bomba açıklama: Size bir fetva patlatayım da görün

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bu haftaki sohbetinde erkek ve kadınların taktığı takılara değindi. Ahmet Hoca, erkeğin gümüş yüzük dışında takı takmasının haram olduğunu söyledi.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Altın erkeğe neden haram? Ya helal mi, haram mı? Onu sor bana. Bu ikisi benim ümmetlerimin erkeklerine haram, kadınlarına helaldir. Kız çocuklarına takı alın, ayettir bu. Bir fetva patlatayım, hepinize gider bu. Erkekler, 4,5 gram kadar, şafide örfte fazla görülmeyecek kadar ancak gümüşten olabilir. Altın, bakır, demir haramdır. Diğer kıymetleri madenler var mesela platin haramdır. Gümüş dışında bunların hepsi erkeğe haramdır. Gümüşten yüzüğün dışında kolye, bileklik haramdır. Erkek yüzüğün dışında takı takamaz. Metal saatler kullanma amaçlıdır, onda sıkıntı yok ama altında ise sıkıntı var. Kıza takın, takıştırın. Paranız kadar altın, gümüş fakat emitasyon diyorlar. Bunlar kadınlara caiz değildir. Kadına gram limiti yok, neresine takarsa taksın" dedi.